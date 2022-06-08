وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول متابعة البرامج الجديدة بالجامعات

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من هشام فاروق المدير التنفيذى لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، حول نتائج زيارات فريق من خبراء الجودة والتخصص بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى.





لمتابعة وتقديم الدعم الفنى للعديد من البرامج الجديدة بالجامعات المصرية خلال الفصل الدراسى الثانى 2021-2022، ويأتى ذلك فى إطار خطة وزارة التعليم العالى لدعم البرامج الدراسية البينية الجديدة والمُتنوعة بالجامعات المصرية.

وأشار الصاوى أحمد خبير الجودة ومدير وحدة متابعة البرامج الجديدة بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى بالوزارة إلى أن الهدف من هذه الزيارات هو متابعة البرامج، وتقديم الدعم الفنى، والوقوف على مدى تحقيقها للمُخرجات التعليمية المستهدفة، ومدى توافقها مع معايير الجودة والاعتماد المحلية والعالمية، والتعرف على نقاط القوة والتميز، ومعالجة نقاط الضعف لهذه البرامج، وكذلك الوقوف على رؤية الأطراف المعنية بهذه البرامج من القائمين عليها ومُمثلى سوق العمل لتأهيلها للاعتماد المحلى والدولى، موضحاً أن الهدف من مُخرجات هذه البرامج هو تلبية احتياجات سوق العمل المحلى والدولى.

وتناول التقرير نتائج ومُخرجات زيارة فريق المتابعة والدعم الفنى، والذى يضم نخبة من أساتذة الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية والخبراء فى جودة التعليم برئاسة إبراهيم الحناوى مُنسق البرامج الجديدة بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى لمتابعة وتقديم الدعم الفنى لـ12 برنامجًا دراسيًا متنوعًا بكليات الحاسبات والمعلومات بجامعة الإسكندرية، والتى تضمنت برامج (الأمن السيبرانى، والنظم الذكية، والوسائط الإعلامية، وتحليلات الأعمال، وتحليلات ومعلوماتية، والرعاية الصحية).

بالإضافة إلى متابعة برامج كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، والتى شملت (الذكاء الاصطناعى، وتقنية المعلومات الحيوية، والأمن السيبرانى، والوسائط المتعددة الرقمية، وهندسة البرمجيات)، فضلاً عن متابعة برنامجين بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان هما (الأسواق والمنشآت المالية، ونظم معلومات الأعمال).

كما تضمنت الزيارات لقاءات وحوارات، وتبادل الخبرات والمعلومات، مع جميع الأطراف المعنية بالبرامج من قيادات الكلية، ومنسقى البرامج، والموظفين، والفنيين والإداريين، والطلاب، وأولياء الأمور، والهيئة المعاونة، وأعضاء هيئة التدريس، ومُمثلى جهات العمل؛ لأخذ رأى الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وممثلى سوق العمل؛ بهدف تحقيق التطوير المنشود، وتلبية احتياجات سوق العمل فى ظل الثورة المعلوماتية.

وأضاف التقرير أن البرامج الجديدة بالجامعات تتسم بأنها ذات طبيعة خاصة، من حيث المحتوى العلمى والمهنى، والتى تخدم مُستقبل التحول الرقمى والثورة المعلوماتية المُعاصرة.