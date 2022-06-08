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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /702829/بـ13-محافظة-الصحة-تطلق-قوافلها-الطبية-للكشف-والعلاج-المجاني-على-المواطنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 13 قافلة طبية للكشف والعلاج المجاني على المواطنين بالمحافظات، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، والتي تستهدف الوصول إلى المناطق النائية والبعيدة التي تعاني نقص في الخدمات الصحية، تحت شعار «100 مليون صحة».

وينشر موقع دوت الخليج موعد وأماكن القوافل الطبية بالمحافظات والتخصصات المتاحة بها.

القوافل الطبية بوزارة الصحة

وأوضحت الوزارة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإلكتروني «فيس بوك»، عن تقديم خدماتها العلاجية في 13 محافظة هم: «القاهرة - البحيرة - مطروح - دمياط - الغربية - السويس - جنوب سيناء - المنوفية - سوهاج - المنيا - قنا - أسوان - بني سويف»، على مدار يومي 8 و9 يونيو 2022.

التخصصات الطبية في قوافل وزارة الصحة

توفر وزارة الصحة من خلال قوافلها الطبية، خدمة الكشف والعلاج المجاني على المواطنين في العديد من التخصصات الطبية منها: «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد والأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل».

أماكن القوافل الطبية بالمحافظات

- نجع عزوز مركز دشنا محافظة قنا.

- المثاني مركز النجيلة محافظة مطروح.

- الجواهين مركز جرجا محافظة سوهاج.

- مركز طبي الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة.

- الشيخ حسن مركز مطاي محافظة المنيا.

- المصطفية مركز المحلة أول محافظة الغربية.

- كفر الشرفا الغربي مركز تلا محافظة المنوفية.

- كلح الجبل مركز ادفو غرب محافظة أسوان.

- سماديس مركز الرحمانية محافظة البحيرة.

- طما فيوم مركز إهناسيا محافظة بني سويف.

- الميسري مركز كفر سعد محافظة دمياط.

- وادي مكتب - وادي النديه مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء.

- مركز شباب شندورة بحي الجناين محافظة السويس.

خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

في سياق آخر، تطلق وزارة الصحة والسكان، حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بجميع المحافظات شاملة المناطق النائية والمحرومة من الخدمة، في الفترة من يوم 5 إلى يوم 23 من يونيو الجاري.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه رئيس الجمهورية لدعم وتنمية الأسرة المصرية على المستوى الصحي والاقتصادي ولضمان جودة الحياة الأسرية.