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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /702824/لاعب-وادي-دجلة-لم-أوقع-على-عقود-انتقالي-للزمالك-ولكن

كشف لاعب فريق وادي دجلة محمود غالي، عن حقيقة المفاوضات من جانب نادي الزمالك للتعاقد معه في الموسم المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تصريحات لاعب وادي جلة

وأكد غالي في تصريحات تليفزيونية، "لم أوقع للزمالك، لكن هناك مفاوضات بالفعل من جانب بعض الوسطاء".

وتابع :"القرار في النهاية بيد إدارة وادي دجلة حال وصول عرض رسمي من جانب نادي الزمالك".

وواصل :"إيناسيو المدير الفني السابق للزمالك سبق وطلب ضمي للفريق وكان معجب بي".

تصريحات مرتضى منصور

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مستحقات نادي ماريتيمو البرتغالي المستحقة لدى النادي الأبيض سيتم سدادها قبل 30 يونيو الجاري حتى لا يتعرض النادي لإيقاف القيد مجددا.

وأوضح أن الزمالك تقدم باستئناف أمام المحكمة الرياضية في قضية سبورتنج لشبونة ضد القلعة البيضاء، ويتم النظر في الاستئناف.

وأضاف أن الزمالك لن يواجه أي مشكلة فيما يتعلق بالمشاركة في البطولات الأفريقية، والنادي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا بصورة طبيعية، وشدد على أن النادي يقوم بتسوية كافة القضايا في الفترة الحالية ولا توجد أي مشكلة.

وقال مرتضى منصور :" أشكر هاني ابو ريدة المحترم وموقف المشاركة في دوري أبطال أفريقيا لا توجد به أزمة و سيتم إرسال تسوية بالأمر والزمالك سيشارك بدون أزمة".

وفيما يخص قضية كهربا:" قال لا تصالح مع اللاعب وسيدفع كهربا المبلغ المستحق عليه للزمالك، وفي حالة عدم السداد سيتم إيقافه وسيدفع المبلغ أيضا".

وعقد رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم بحضور أعضاء المجلس، في مقر القلعة البيضاء للحديث عن العديد من الأمور المهمة بالنادي.