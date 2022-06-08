لاعب إنبي يكشف لـ دوت الخليج حقيقة توقيعه لـ الأهلي

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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /702822/لاعب-إنبي-يكشف-لـ-تحيا-مصر-حقيقة-توقيعه-لـ-الأهلي

انتشر مؤخرًا العديد من الأخبار التي تفيد بانتقال لاعب فريق نادي إنبي مصطفى شلبي، لصفوف النادي الأهلي، وذلك خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقيقة مفاوضات الأهلي مع لاعب إنبي

وحرص موقع "دوت الخليج"، على معرفة صِحة هذه الأخبار المتداولة والتي تؤكد على أن اللاعب وقع بالفعل على عقود انتقاله للنادي الأحمر، للعب في صفوفه بداية من الموسم المقبل، لذا تواصلنا مع اللاعب، والذي أكد التالي ذكره:

وقال مصطفي شلبي عبر تصريحاته لتحيا مصر:"لم أوقع على عقود انتقالي للنادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة، وكل ما يُقال ما هو إلا شائعات، وأنا مستمر مع نادي إنبي خلال المرحلة المقبلة إلا لو وصلت لي عروض جدية وقتها سأقوم بالتفكير وأخذ القرار المناسب.

وتابع:" عندما سُئل عن أنه قام بتوقيع العقود مع النادي بالفعل:" أنا زيي زي الناس بسمع إني مضيت برضو".

حقيقة مفاوضات الأهلي ثلاثي إنبي

ووأصل:" رئيس نادي إنبي أيمن الشريعي:" عندنا مشروع رياضي، لكن فيه ناس بتقول أن هناك تخوف على الفريق البترولي، وذلك لأن نجوم الفريق ( مصطفى شلبي، جون إيبوكا، ومحمود جاد)، سيتم إعارتهم أو بيعهم، ولكن هذا سياسية الاستثمار ونادي إنبي قادر على جلب لاعبين جدد بنفس كفاءة اللاعبين المتواجدين في الوقت الحالي والذي يتم الحديث عن انتقالهم لأحد أهم وأعرق الأندية ليس في مصر بل وفي الوطني العربي أيضاً".

وأضاف:" نادي إنبي لم يتلق أي عروض رسمية أو ودية أو مكالمة هاتفية من مسئولي النادي الأهلي بشأن التفاوض مع لاعبي الفريق، وفي حالة وصلت عروض سيتم مناقشة الجهاز الفني الذي يحدد هل يحتاج هذا اللاعب أم أن لديه ما يعوض نقص هذا المركز، وبعدها بيتم اتخاذ القرار سواء بتصعيد عدد من الناشئين أو التعاقد مع لاعبين آخرين.