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وزير الخارجية يرأس اجتماعًا للوفد المصري المشارك في اجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 09:28 صباحاً - ترأس وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري⁩، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، صباح اليوم الأربعاء اجتماعًا للوفد المصري المتواجد في مدينة بون الألمانية خلال انعقاد اجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان شكري قد توجه أمس إلى مدينة بون الألمانية حيث يشارك في الدورة ٥٦ لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

ومن المقرر أن يقوم الوزير شكري على هامش مشاركته في الاجتماعات بالتوقيع على اتفاقية استضافة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

كما يلتقي وزير الخارجية بعدد من كبار المسئولين من شتى الدول والأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، بجانب ممثلي مختلف المجموعات الجغرافية والدول الأطراف بالاتفاقية الإطارية، فضلاً عن ممثلي دوائر المجتمع المدني المعتمدين لدى الاتفاقية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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