نشاط الرئيس السيسي يتصدر اهتمامات وعناوين صحف الأربعاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 09:28 صباحاً - تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

وفي متابعتها لنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "السيسي: تعزيز جهود الاستصلاح الزراعي في الدلتا الجديدة"، أن الرئيسي السيسي وجه بالاستمرار في تعزيز جهود الاستصلاح الزراعي في مشروع «الدلتا الجديدة» وما يتبعه من إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة، وهو ما يحقق أهداف الدولة في سعيها لإنشاء مراكز تنمية شاملة جديدة بالتوسع الأفقي بعيداً عن مناطق التكدس السكاني.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجـتـمـاع الـرئـيـس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الرئيس اطلع على مستجدات المشروع الـقـومـي الـعـمـلاق للإنـتـاج الـزراعـي «الدلتا الجديدة»، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد مـحـور الضبعة، حيث يضم المشروع في نطاقه عـدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها: مشروع «مستقبل مصر».

استغلال وتطـويـر الأراضي الفضاء بمحافظة القاهرة

كما تابع الرئيس جهود استغلال وتـطـويـر مجموعة الأراضي الفضاء داخل محافظة القاهرة، خاصة في منطقة شرق القاهرة، ووجه بإتمام هذه العملية وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة وجهود التنسيق الحضاري في المحافظة.

مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

وتحت عنوان "الرئيس يستعرض الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإداريـة الجديدة بمختلف منشآتها وفق الجداول الزمنية المحددة وطبقاً لأرقى المواصفات العالمية، على نحو يعظم من قدرة وجاهزية المدينة لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية في مختلف الألعاب، وبحيث تتكامل البنية التحتية الرياضية في مصر بوجه عام من استادات وصالات رياضية وملاعب تدريب متنوعة وما يتعلق بها من خدمات فنية ولوجستية مع التطوير الشامل والمتكامل للبنية التحتية والفندقية بجميع مكوناتها على مستوى الدولة، مما يعكس القدرة الواقعية لمصر على استضافة أكبر البطولات الدولية، وكذلك يساهم في الترويج الثقافي والحضاري والسياحي لمصر، بالإضافة إلى العوائد المالية والاقتصادية التي ستعود على الدولة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس مجلس الـوزراء الـدكـتـور مصطفى مدبولي، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية اللواء محمد أمين، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب إيهاب الفار.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضـي، قوله إن الاجـتـمـاع تناول «استعراض الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة». اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار على سير العمل بمختلف مكونات مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والتي تعد صرحاً رياضياً ضخماً متكامل الأركـان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصة مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور.

شهد الاجتماع عرض خطط وسيناريوهات إدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالاسترشاد بالخبرة الأجنبية العالمية في هذا المجال، بما يتفق ويليق بحجم المدينة وتجهيزاتها الحديثة، فضلا عن استعراض جهود الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، وإجمالي ما تم تحقيقه في هذا الإطار حتى الآن.

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن يكون الهدف الأساسي لعملية الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية هو ضمان كفاءة واستدامة حسن إدارتها، وتوفير فرص عمل للشباب داخل تلك المنشآت، إلى جانب تحقيقها لعوائد اقتصادية تؤدى إلى تنمية مواردها الذاتية.

مصر وزيمبابوي

من ناحية أخرى ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بجمهورية زيمبابوي في جميع المجالات، لاسيما التبادل التجاري والاستثمار، إلى جانب التعاون الفني وبناء القدرات ودعم البنية التحتية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زيمبابوى «سيمباراش مومبنجيجوى»، بحضور السفير كوامي موزاوازى الرئيس التنفيذي لمعهد المعرفة الإفريقية، والسفير شيبا شومبياوندا سفير زيمبابوى بالقاهرة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب، خلال اللقاء، نقل تحياته إلى الرئيس «إيمرسون منانجاجوا».. مشيرا إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الزيمبابوي فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك، سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يسهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الإفريقية.

من جانبه، نقل المسئول الزيمبابوي رسالة خطية للرئيس السيسي من الرئيس «منانجاجوا» أكد فيها اهتمام بلاده بتطوير مسار العلاقات الثنائية، ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة، والتطلع إلى الاستفادة من خبرة مصر في المشروعات التنموية، خاصة ما يتعلق بمجال التشييد والبناء، في ضوء اعتزام زيمبابوي بناء متحف ضخم مخصص لعرض تاريخ ومسيرة التحرير الإفريقية، أخذا في الاعتبار أن مصر كان لها دور محوري ورائد في تلك المسيرة الإفريقية.

الأزمة الاقتصادية العالمية

كما ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن العالم يمُرُّ في العام الحالي بمنعطف حرج للغاية مع استمرار تداعيات جائحة كورونا، والصدمات المتتالية في ضوء الحرب الدائرة في أوروبا وما يترتب عليها من تداعيات اقتصادية على العالم أجمع، لاسيما على مستوى تدفق التجارة وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وإجراءات التشديد المالي والنقدي، وتراجع حجم الاستثمارات، وتفاقم تحديات الأسواق الناشئة، وحالة عدم اليقين العالمية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عبر الفيديو، أمام قمة القادة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، التي تعقد بشكل سنوي وتضم قائمة من المتحدثين من قادة العالم، وتعقد العام الحالي تحت شعار "العالم الذي نريد"، وتهدف إلى تقييم سياسات الاستدامة، ومناقشة الموضوعات والاتجاهات العالمية، بهدف تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تقدير مصر لاجتماع قادة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، ودوره في تعزيز تبادل وجهات النظر والتأكيد على أهمية التعاون متعدد الأطراف، لدعم وحدة العالم وتضامنه في مواجهة التحديات الاستثنائية التي يواجهها، والعمل المشترك لتحقيق عالم أفضل لكافة الفئات دون ترك أحد يتخلف عن ركب التنمية.

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الأزمات تتطلب تعاونًا عالمياًّ وتنسيقًا على مستوى صانعي القرار، لاستشراف تأثير ما يحدث على العالم على المدى الطويل، وتكثيف العمل الجماعي حول مجالات الاهتمام الرئيسية الثلاثة ذات الأولوية وهي: الغذاء والطاقة والتمويل، مع الأخذ في الاعتبار أن الجهود التي يتم بذلها في الفترة الحالية هي خطوة على الطريق تتبعها خطوات إضافية للتغلب على الفجوات التنموية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي الآخذة في الاتساع، بين الدول المتقدمة والنامية بما يسهم في معالجة مشكلات التنمية المستدامة.

وتحت عنوان "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يهنئ الملكة إليزابيث الثانية بذكرى العيد القومي"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برقية تهنئة إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى الذي يوافق عيد ميلاد الملكة ويواكب الاحتفال باليوبيل البلاتيني لذكرى مــرور ٠٧ عاماً على توليها عرش المملكة المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أوفد الأمين برئاسة الجمهورية أحمد الأنصاري إلى سفارة المملكة المتحدة بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.