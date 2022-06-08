شكرى يرأس اجتماع الوفد المصرى على هامش لقاءات «المناخ» بألمانيا

جدة - نرمين السيد - رأس وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اجتماعاً للوفد المصرى المتواجد فى مدينة بون الألمانية خلال انعقاد اجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يقوم الوزير شكرى على هامش مشاركته فى الاجتماعات بالتوقيع على اتفاقية استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف التى ستعقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

كما يلتقى وزير الخارجية بعدد من كبار المسؤولين من شتى الدول والأطراف المعنية بعمل المناخ الدولى، بجانب ممثلى مختلف المجموعات الجغرافية والدول الأطراف بالاتفاقية الإطارية، فضلاً عن ممثلى دوائر المجتمع المدنى المعتمدين لدى الاتفاقية.