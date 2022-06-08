وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يقوم الوزير شكرى على هامش مشاركته فى الاجتماعات بالتوقيع على اتفاقية استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف التى ستعقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.
كما يلتقى وزير الخارجية بعدد من كبار المسؤولين من شتى الدول والأطراف المعنية بعمل المناخ الدولى، بجانب ممثلى مختلف المجموعات الجغرافية والدول الأطراف بالاتفاقية الإطارية، فضلاً عن ممثلى دوائر المجتمع المدنى المعتمدين لدى الاتفاقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى يرأس اجتماع الوفد المصرى على هامش لقاءات «المناخ» بألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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