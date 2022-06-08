نصائح من الأرصاد للمواطنين مع بداية الموجة الحارة

جدة - نرمين السيد - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح إلى المواطنين، بالتزامن مع الطقس شديد الحرارة المتوقع أن تشهده القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، اعتبارا من اليوم حتى مطلع الأسبوع المقبل.





وأوضحت الهيئة، أن النصائح تتمثل فى: 1- الإكثار من تناول السوائل. 2-ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة. 3-عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة فى ساعة الذروة من الساعة (12 ظهرا حتى الساعة 3 عصرا). درجات الحرارة المتوقعة اليوم: العظمى الصغرى القاهرة 36 24 الإسكندرية 32 23 وادى النطرون 34 22 طنطا 35 22 شبين الكوم 35 23 دمنهور 34 22 بلطيم 31 21 مطروح 33 22 السلوم 32 21 سيوة 39 21 بورسعيد 30 23 دمياط 29 22 الزقازيق 36 23 المنصورة 35 22 الإسماعيلية 37 22 السويس 36 21 العريش 33 22 رفح 32 21 رأس سدر 37 23 نخل 36 18 نويبع 36 23 طابا 34 22 كاترين 32 18 الطور 37 23 شرم الشيخ 38 27 الغردقة 39 28 مرسى علم 36 24 الفيوم 37 22 بنى سويف 37 23 المنيا 37 22 أسيوط 38 25 سوهاج 38 24 قنا 39 25 الأقصر 41 24

أسوان 41 27 إدفو 41 26 أبوسمبل 40 25 الوادى الجديد 41 25 شلاتين 37 28 أبو رماد 36 27 حلايب 34 27 رأس حدربة 33 26

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