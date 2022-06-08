مشروعات قومية عملاقة.. نشاط الرئيسى السيسى يتصدر اهتمامات وعناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى متابعتها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "السيسى: تعزيز جهود الاستصلاح الزراعى فى الدلتا الجديدة"، أن الرئيسى السيسى وجه بالاستمرار فى تعزيز جهود الاستصلاح الزراعى فى مشروع "الدلتا الجديدة" وما يتبعه من إنشاء مجتمعات عمرانية ممتدة، وهو ما يحقق أهداف الدولة فى سعيها لإنشاء مراكز تنمية شاملة جديدة بالتوسع الأفقى بعيدًا عن مناطق التكدس السكانى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجـتماع الرئيس السيسى مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الرئيس اطلع على مستجدات المشروع القومى العملاق للإنتاج الزراعى "الدلتا الجديدة"، والذى يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية فى مصر على امتداد مـحـور الضبعة، حيث يضم المشروع فى نطاقه عـدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها: مشروع "مستقبل مصر".

كما تابع الرئيس جهود استغلال وتـطـويـر مجموعة الأراضى الفضاء داخل محافظة القاهرة، خاصة فى منطقة شرق القاهرة، ووجه بإتمام هذه العملية وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تقيمها الدولة وجهود التنسيق الحضارى فى المحافظة.

وتحت عنوان "الرئيس يستعرض الموقف التنفيذى لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمختلف منشآتها وفق الجداول الزمنية المحددة وطبقاً لأرقى المواصفات العالمية، على نحو يعظم من قدرة وجاهزية المدينة لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية فى مختلف الألعاب، وبحيث تتكامل البنية التحتية الرياضية فى مصر بوجه عام من استادات وصالات رياضية وملاعب تدريب متنوعة وما يتعلق بها من خدمات فنية ولوجستية مع التطوير الشامل والمتكامل للبنية التحتية والفندقية بجميع مكوناتها على مستوى الدولة، مما يعكس القدرة الواقعية لمصر على استضافة أكبر البطولات الدولية، وكذلك يساهم فى الترويج الثقافى والحضارى والسياحى لمصر، بالإضافة إلى العوائد المالية والاقتصادية التى ستعود على الدولة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى اللواء أمير سيد أحمد، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية اللواء محمد أمين، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب إيهاب الفار.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضـى، قوله إن الاجـتـمـاع تناول "استعراض الموقف التنفيذى لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة". اطلع الرئيس السيسى فى هذا الإطار على سير العمل بمختلف مكونات مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والتى تعد صرحاً رياضياً ضخماً متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصة مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمبانى الإدارية وساحات الجمهور.

شهد الاجتماع عرض خطط وسيناريوهات إدارة وتشغيل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالاسترشاد بالخبرة الأجنبية العالمية فى هذا المجال، بما يتفق ويليق بحجم المدينة وتجهيزاتها الحديثة، فضلا عن استعراض جهود الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، وإجمالى ما تم تحقيقه فى هذا الإطار حتى الآن.

وجه الرئيس السيسى بأن يكون الهدف الأساسى لعملية الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية هو ضمان كفاءة واستدامة حسن إدارتها، وتوفير فرص عمل للشباب داخل تلك المنشآت، إلى جانب تحقيقها لعوائد اقتصادية تؤدى إلى تنمية مواردها الذاتية.

من ناحية أخرى ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد الأهمية التى توليها مصر لتعزيز العلاقات التى تربطها بجمهورية زيمبابوى فى جميع المجالات، لاسيما التبادل التجارى والاستثمار، إلى جانب التعاون الفنى وبناء القدرات ودعم البنية التحتية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية زيمبابوى "سيمباراش مومبنجيجوى"، بحضور السفير كوامى موزاوازى الرئيس التنفيذى لمعهد المعرفة الإفريقية، والسفير شيبا شومبياوندا سفير زيمبابوى بالقاهرة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس السيسى طلب، خلال اللقاء، نقل تحياته إلى الرئيس "إيمرسون منانجاجوا".. مشيرا إلى حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الزيمبابوى فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الإفريقى المشترك، سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية، بما يسهم فى تحقيق النمو والاستقرار الذى تصبو إليه الدول الإفريقية.

من جانبه، نقل المسؤول الزيمبابوى رسالة خطية للرئيس السيسى من الرئيس "منانجاجوا" أكد فيها اهتمام بلاده بتطوير مسار العلاقات الثنائية، ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة، والتطلع إلى الاستفادة من خبرة مصر فى المشروعات التنموية، خاصة ما يتعلق بمجال التشييد والبناء، فى ضوء اعتزام زيمبابوى بناء متحف ضخم مخصص لعرض تاريخ ومسيرة التحرير الإفريقية، أخذا فى الاعتبار أن مصر كان لها دور محورى ورائد فى تلك المسيرة الإفريقية.

كما ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن العالم يمُرُّ فى العام الحالى بمنعطف حرج للغاية مع استمرار تداعيات جائحة كورونا، والصدمات المتتالية فى ضوء الحرب الدائرة فى أوروبا وما يترتب عليها من تداعيات اقتصادية على العالم أجمع، لاسيما على مستوى تدفق التجارة وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وإجراءات التشديد المالى والنقدى، وتراجع حجم الاستثمارات، وتفاقم تحديات الأسواق الناشئة، وحالة عدم اليقين العالمية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال كلمة الرئيس السيسى، التى ألقتها نيابة عنه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى عبر الفيديو، أمام قمة القادة للميثاق العالمى للأمم المتحدة، التى تعقد بشكل سنوى وتضم قائمة من المتحدثين من قادة العالم، وتعقد العام الحالى تحت شعار "العالم الذى نريد"، وتهدف إلى تقييم سياسات الاستدامة، ومناقشة الموضوعات والاتجاهات العالمية، بهدف تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الرئيس السيسى تقدير مصر لاجتماع قادة الميثاق العالمى للأمم المتحدة، ودوره فى تعزيز تبادل وجهات النظر والتأكيد على أهمية التعاون متعدد الأطراف، لدعم وحدة العالم وتضامنه فى مواجهة التحديات الاستثنائية التى يواجهها، والعمل المشترك لتحقيق عالم أفضل لكافة الفئات دون ترك أحد يتخلف عن ركب التنمية.

وأوضح الرئيس السيسى أن الأزمات تتطلب تعاونًا عالمياًّ وتنسيقًا على مستوى صانعى القرار، لاستشراف تأثير ما يحدث على العالم على المدى الطويل، وتكثيف العمل الجماعى حول مجالات الاهتمام الرئيسية الثلاثة ذات الأولوية وهى: الغذاء والطاقة والتمويل، مع الأخذ فى الاعتبار أن الجهود التى يتم بذلها فى الفترة الحالية هى خطوة على الطريق تتبعها خطوات إضافية للتغلب على الفجوات التنموية على المستوى الاقتصادى والاجتماعى الآخذة فى الاتساع، بين الدول المتقدمة والنامية بما يسهم فى معالجة مشكلات التنمية المستدامة.

وتحت عنوان "الرئيس السيسى يهنئ الملكة إليزابيث الثانية بذكرى العيد القومى"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى بعث برقية تهنئة إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى الذى يوافق عيد ميلاد الملكة ويواكب الاحتفال باليوبيل البلاتينى لذكرى مــرور 07 عامًا على توليها عرش المملكة المتحدة.