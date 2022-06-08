جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، موجهة نصيحة ثمينة للتعامل مع من يسىء إلى الغير، قائلة: "إِذا سَمِعت كلمة تغضبك فَاعْفُ وَاصْفَحْ فَإِن ذَلِك من عزم الْأُمُور".
وكانت دار الإفتاء المصرية، قد كشفت عما ما يستحب عند رفع الأذان، وأهمها أن يقول الشخص مثل ما يقول المؤذن.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها بفيس بوك، أنه يستحب أيضا أن يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» عند الحيعلتين، ويصلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وتابعت: يدعو «اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذى وعدته»، ويدعو لنفسه ولغيره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماذا تفعل إذا سمعت كلمة تغضبك؟.. الإفتاء توجه النصيحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.