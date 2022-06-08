ماذا تفعل إذا سمعت كلمة تغضبك؟.. الإفتاء توجه النصيحة

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، موجهة نصيحة ثمينة للتعامل مع من يسىء إلى الغير، قائلة: "إِذا سَمِعت كلمة تغضبك فَاعْفُ وَاصْفَحْ فَإِن ذَلِك من عزم الْأُمُور".

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد كشفت عما ما يستحب عند رفع الأذان، وأهمها أن يقول الشخص مثل ما يقول المؤذن.

وأوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها بفيس بوك، أنه يستحب أيضا أن يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» عند الحيعلتين، ويصلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وتابعت: يدعو «اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذى وعدته»، ويدعو لنفسه ولغيره.