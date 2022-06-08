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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /702815/مواعيد-مباريات-اليوم-الأربعاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات الهامة ومن أبرزها مباراة بلجيكا ضد بولندا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

يخوض إيرلندا ضد أوكرانيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً، عبر قنوات Diema Sport HD

يخوض بلجيكا ضد بولندا ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً، عبر قنوات DTVP Sport H

يخوض ويلز ضد هولندا ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً، عبر قنوات Diema Sport 2 HD

يخوض إسكوتلندا ضد أرمينيا ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً، عبر قنوات Premier Sports 1 HD

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا

يخوض أوغندا ضد النيجر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

يخوض الجابون ضد موريتانيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

يخوض الكونغو ضدغامبيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

يخوض تنزانيا ضد الجزائر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

يخوض بنين ضد موزمبيق، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء.

يخوض السودان ضد جمهورية الكونغو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء.

نتيحة مباراة منتخب مصر وغينيا

حقق منتخب مصر فوزًا مهما على منتخب غينيا في بداية مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب مصر على منتخب غينيا بهدف مقابل لا شيئ، وضلك ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

وسجل مصطفى محمد هدف التقدم لمنتخب مصر في مرمى غينيا بالدقيقة 86 من عمر المباراة التي تقام حاليا على ملعب ستاد القاهرة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كما أضاع المنتخب أكثر من فرصة محققة للتقدم، عن طريق محمد صلاح، إلا ان الحارس تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة ألغى حكم المباراة هدفًا للمنتخب أحرزه عمر جابر، بسبب التسلل.

وكان قد انتهى الشوط الاول من مباراة مصر وغينيا بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة من المنتخب الوطني لكن دون أي فاعلية على مرمى الحارس الغيني.

قائمة المنتخب الوطني