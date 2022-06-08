الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بشأن التعريفة الجمركية

جدة - نرمين السيد - القرار الذى نضر فى الجريدة الرسمية، حمل رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.

ونص القرار الجديد على أن "تُحصل الضريبة الجمركية طبقا للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفقة مع القرار".

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد وافق نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.

وكشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن التعريفة الجمركية الجديدة لن تحمل المواطن أية أعباء إضافية.

وأشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية ينص على خفض قيمة التعريفة الجمركية لعدد 74 صنفا، مؤكدا أن هناك بعض الأصناف التى ارتفعت قيمة التعريفة الجمركية الخاصة بها بهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز المنتج المحلى.