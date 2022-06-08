الأرصاد تعلن عن ظاهرة قوية تؤثر على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس معتدلا ليلا على جميع الأنحاء.

وأشارت الأرصاد على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما حالة البحرالأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.