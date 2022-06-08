موعد الجلسة العامة لـ المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية

جدة - نرمين السيد - يعقد المجمع المقدس بـ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الخميس، جلسته العامة، فى مركز لوجوس البابوى، التابع لـ دير الأنبا بيشوى العامر فى وادى النطرون بمحافظة البحيرة.





المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية يضم 12 لجنة رئيسية تتمثل فى "السكرتارية واللجنة الدائمة والرعاية والخدمة وشئون الإيبارشيات وشئون الرهبنة والأديرة والأسرة بالإضافة إلى الإيمان والتعليم والطقوس ولعلاقات العامة والإعلام والمعلومات والمسكونية وشئون المهجر". جدير بالذكر، أن المجمع المقدس بعد الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث يناقش الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية المتعددة.

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