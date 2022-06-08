حالة الطقس اليوم.. بدء الموجة الحارة والأرصاد تكشف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد إنه من المتوقع أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، ويسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاءز

ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.. أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر، فهى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

الإسكندرية 32 23

وادى النطرون 34 22

طنطا 35 22

شبين الكوم 35 23

دمنهور 34 22

بلطيم 31 21

مطروح 33 22

السلوم 32 21

سيوة 39 21

بورسعيد 30 23

دمياط 29 22

الزقازيق 36 23

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 37 22

السويس 36 21

العريش 33 22

رفح 32 21

رأس سدر 37 23

نخل 36 18

نويبع 36 23

طابا 34 22

كاترين 32 18

الطور 37 23

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 24

الفيوم 37 22

بنى سويف 37 23

المنيا 37 22

أسيوط 38 25

سوهاج 38 24

قنا 39 25

الأقصر 41 24



أسوان 41 27

إدفو 41 26

أبوسمبل 40 25

الوادى الجديد 41 25

شلاتين 37 28

أبو رماد 36 27

حلايب 34 27

رأس حدربة 33 26