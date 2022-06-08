محافظ الغربية يفاجئ شوارع طنطا وكفر الزيات (صور)

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية على "فيسبوك" صورا لجولة المحافظ فى شوارع طنطا وكقرالزبات، حيث تابع أعمال رصف شارع الزربينى ضمن خطة المحافظة لتطوير ورصف الشوارع والمحاور الرئيسية بالمدن.
وتفقد محافظ الغربية أعمال رفع المخلفات والإشغالات، كما تفقد أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بمركز طنطا، حيث تفقد قرى منشأة الأوقاف، وسبرباى، كما تفقد الطريق الزراعى نطاق قرى نفيا، دفرة ميت حبيش، وشوبر.
وخلال الجولة، وجه محافظ الغربية برفع جميع الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة كما وجه إدارة المرور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
جدير بالذكر، أنه رافق المحافظ خلال جولته فى شوارع طنطا وكفر الزيات، الدكتور محمود عيسى، رئيس حى ثان طنطا، وممدوح النجار رئيس حى أول طنطا، وعادل داوود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.
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