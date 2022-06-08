جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنه بدءا من اليوم، تدخل مصر موجة حر جديدة حيث ترتفع درجات الحرارة بمقدار حوالى 3 درجات.
ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلا على جميع الأنحاء.
وكشفت الأرصاد عن وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، لتكون هذه الظاهرة هى السائدة خلال الـ 6 أيام المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 6 أيام (بيان رسمى) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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