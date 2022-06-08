متى يتم استقبال أول إشارة من نايل سات 301؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، من جانبه، أكد أنه بعد 32 دقيقة من إطلاق القمر الصناعى نايل سات 301 سينفصل من الصاروخ، وبعد 38 دقيقة سنستقبل أول إشارة من القمر.
جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc الفضائية، مساء أمس الثلاثاء.
ولفت أنيس إلى أنه سيتم بعد ذلك تحريك القمر الصناعى 301 للموقع المدارى الأصلى، وسيبدأ العمل فى مداره وتحت سيطرة النايل سات فى الفترة من 16 إلى 20 يوليو.
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