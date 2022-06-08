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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 01:50 صباحاً - محمد السيد - /702814/محمد-الشقنقيري-يقاضي-الموديل-رحيل-ذكرى-في-أول-تعليق-له-بعد-جدل-انفصاله

خرج الفنان محمد الشقنقيري ولأول مرة ليتحدث عن جدل انفصاله عن الموديل رحيل ذكرى التي صرحت به منذ أيام، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضدها ومنتظر قرار المحكمة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أول تعليق من الفنان محمد الشقنقيري بعد أنباء انفصاله

وكتب الشقنقيري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “يا جماعة دي الصفحة الرسميه الوحيده لي و أي خبر متداول علي أي صفحه من صفحات التواصل الاجتماعي ليس له أي علاقة بي فأنا حتي الأن لم أصرح بأي شيء لأي جهه إلا للجهات الرسمية”.

وتابع حديثه: “اليوم أتخذت جميع الاجراءت القانونية و تقدمت لبلاغ النيابه العامه و أتخذت جميع الأجرآت القانونيه و الحكم للقضاء و شكراً”.

محمد الشقنقير ورحيل ذكرى

وكانت قد أثارت الموديل رحيل ذكرى الجدل حول الفنان الشهير محمد الشقنقيري بعدما شاركت فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، تعلن من خلاله انفصالها عن محمد الشقنقيري، وجاء في الفيديو صور مجمعة لها مع الفنان محمد الشقنقيري، وعلقت على الفيديو، قائلة: “بعلن انفصالي رسمي عن محمد الشقنقيري”.

واحتوى الفيديو على صور لها في أحضان محمد الشقنقيري ووضعيات تبرز مدى قربهما ليس كمجرد صديق وإنما كزوج كما تزعم تلك النجمة، ولكن خرج بعض المقربين من الفنان ونفوا معرفته بهذه الفتاة.

نساء في حياة محمد الشقنقيري

جدير بالذكر، أن محمد الشقنقيري لم يتزوج سوى مرة واحدة، من فتاة خارج الوسط الفني تدعى السيدة مروة أمجد والتي ظهرت معه في العديد من المناسبات والحفلات الرسمية والمهرجانات أبرزها حفل جوائز السينما العربية في عام 2018، ولم يصرح من قبل بأنه متزوج أول على علاقة بأخرى، وانجب من تلك السيدة ابنان.

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أما علاقته النسائية الثانية، فكانتن قبل زواجه من مروة أمجد، وكان مع الفنانة منى زكي اذ جمعهم قصة حب انتهت بخطبتهم فقط فلم تدم تلك العلاقة طويلا اذ أنهما انفصلا برغم قصة الحب التي كانت تجمعهما بسبب خلافات حدثت بينهم لم يفصحوا عنها حتى الأن.