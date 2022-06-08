انت الان تتابع تفاصيل خبر "أرفض تقديم عمل فني عن محمد صلاح والمشاهير بيخلقوا فضايح لفنسهم عشان التريند".. تصريحات مثيرة لـ محمد صبحي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 01:50 صباحاً - محمد السيد - /702813/أرفض-تقديم-عمل-فني-عن-محمد-صلاح-والمشاهير-بيخلقوا-فضايح-لفنسهم-عشان-التريند-تصريحات-مثيرة-لـ-محمد-صبحي

فجر الفنان محمد صبحي مجموعة من التصريحات الجريئة المصحوبة بأرائه المختلفة عن نجوم الفن في هذه الأونة وأيضا عن نجوم كرة القدم والذي من بينهم لاعب ليفربول العالمي محمد صلاح، وفي ذلك الإطار يرصد لكم دوت الخليج أبرز تلك التصريحات.

تصريحات مثيرة لـ محمد صبحي

- أنا ضد تقديم عمل فني عن محمد صلاح وعن الفنانين والمشاهير خاصة قبل مرور 100 سنة عليهم.

- محمد صلاح ربنا كرمه وقدر يصل للآخر، وهذا لا يعني أنه فشل في تحقيق نفسه في مصر.

- هجوم البعض على محمد صلاح عدم وعي.

- كثيرون طلبوا مني تقديم حياة نجيب الريحاني، لكن أنا أقدم أعماله لإحياء التراث وتعريف أجيال جديدة بأعماله التي لم أشاهدها مثلهم.

- المشاهير يخلقون لأنفسهم فضائح ومصائب من أجل التريند والمتابعات وهذا يؤدي إلى هدم قاماتنا بشكل غير واعٍ.

- في رأيي ملخص الفنان هو رسالته وما يقدمه للجمهور، أما زواجه أو طلاقه ومشاكله مع أولاده فهذا ليس مجالا للمناقشة والحوار.

- سيمون عاشقة لفنها "مش سبوبة" أو دور تعمله للحصول على الشهرة.

محمد صبحي

جدير بالذكر أنه أعلن الفنان الكبير محمد صبحي تقديمه مسرحية جديدة بعنوان “ملك سيام” والتي أجلت لمدة 20 عاما على التوالي، مؤكدا أن الحلم لا يموت ولابد أن يصبح حقيقة يوما ما، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: صديقتي الغالية جدا فاطمة ناعوت الكاتبة والشاعرة المبدعة وهي الأم الحنون لمشاكل من حولها والعالم كله، وجهت لي تهديد ووعيد ومساندة لكي أقدم مسرحية ملك سيام التي كان المفترض تقدم عام ٢٠٠٢ ".

وأضاف محمد صبحي: " أقول لناعوت، الحلم لا يموت، وأعدك قريبا أن أقدم حلمي وحلمك علي المسرح ( ملك سيام )".

ومن المقرر أن يحضر محمد صبحي أيضا سلسله الجديد «شرطة الاخلاق»، الذي كان من المقرر أن يبدأ تصويره بعد انتهاء عرض مسرحيته «نجوم الضهر»، ولكن يبدو أن انشغال محمد صبحي في مسرحياته المختلفة منعه عن تصوير عمله الدرامي ومشاركته في سباق مسلسلات رمضان 2022، ولكن يترقب الجمهور عرضه العام المقبل.