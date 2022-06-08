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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 01:50 صباحاً - محمد السيد - /702811/النيابة-العامة-تأمر-بحبس-متهم-لقتله-والده-وأربعة-من-أخوته-والشروع-في-قتل-والدته-بقنا

دوت الخليج

وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا يُفيد بلاغ الأهالي بإطلاق المتهم لأعيرة نارية قتل بها والده وأربعة من أشقائه وأصاب والدته، كما تضمَّن المحضر سؤالَ الأمّ المجني عليها والتي أفادت أن نجلَها هو القائم بالتعدي عليها وعلى أشقائه ووالدهِ بإطلاق أعيرة نارية صَوبَهم من سلاح آليٍّ؛ لخلافاتٍ ماليّةٍ مع والده، وتزامنَ ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول أخبار تلك الواقعة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

حيث انتقلت لمناظرة جثامين المجني عليهم وأمرت بتوقيع كشف الصفة التشريحية عليها، كما اطلعت على تقرير طبي يوضح إصابة المجني عليها بأعيرة بالذراعين والرجلين والصدر، وعاينت ما بمسرح الواقعة من آثار مادية، وندبت الإدارةَ العامَّةَ للأدلة الجنائية لمعاينته ورفع ما به آثار، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، كما استمعت لشهادة زوجة المتهم بشأن خلافِ زوجها الماليِّ مع والده، وأمرت بضبط وإحضار المتهم، والذي ألقت الشرطة القبض عليه اليومَ وبحوزته بندقية آلية وذخيرة، واستجوبته النيابة العامة فأقرَّ بارتكابه الواقعة لوجود خلافات مالية مع والده، حيث استحصل على بندقية آلية وأطلق منها أعيرةً قتل بها والده وأربعة من أشقائه وأصاب والدته.

النيابة العامة تأمر بحبس متهم لقتله والده وأربعة من أخوته والشروع في قتل والدته بقنا

وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمال التحقيقات.