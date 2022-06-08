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خلال ندوة مستقبل وطن...النائب أحمد نشأت منصور يواجه وزير التموين بإشكاليات توريد القمح بسوهاج«صور»

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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 01:50 صباحاً - محمد السيد - /702810/خلال-ندوة-مستقبل-وطنالنائب-أحمد-نشأت-منصور-يواجه-وزير-التموين-بإشكاليات-توريد-القمح-بسوهاجصور

شارك النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب عن محافظة سوهاج بندوة حزب مستقبل وطن التى أقامتها الأمانة العامة للحزب بالقاهرة، بمشاركة وزير التموين د. على مصيلحى، حيث واجه بحجم الإشكاليات التى تواجه الأهالى بشأن أعمال توريد القمح والمحاضر التى يتم تحريرها ضد الأهالى.

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وشهد مقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن  مساء الثلاثاء ندوة موسعة بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور وزير التموين وذلك فى ضوء التواصل المباشر ما بين الحكومة وأعضاء الحزب ونوابه وقياداته وأبناءه بمختلف محافظات مصر.

وأكد وزير التموين د. على مصيلحى على أن الوزارة  تدرس كل الإشكاليات ولا تمانع إطلاقا فى معالجة الأمور التى تكون بحاجة إلى مراجعة ، مشيرا إلى أن هذا الموسم  الحكومة تعمل على تدارك كل الأخطاء حتى تكون أمام موسم قادم بلا أخطاء  أنشاء الله، والحكومة أيضا حريصة على الأهالى مصلحتهم وليس لها أى غرض فى فرض عقوبات على المواطنين.

خلال ندوة مستقبل وطن...النائب أحمد نشأت منصور يواجه وزير التموين بإشكاليات توريد القمح بسوهاج

وواصل حديثه على أنه لا يوجد أى غرض من الحكومة لعقاب أى مواطن وفى حالة أسباب منطقية لعدم التوريد تدرس الحكومة هذه الأسباب بشكل واضح.قائلا:" أنا بقول من مقر حزب مستقبل وطن ..ليس لدينا أى غرض فى عقاب أى مواطن لايورد القمح سوى المصلحة العامة".

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خلال ندوة مستقبل وطن...النائب أحمد نشأت منصور يواجه وزير التموين بإشكاليات توريد القمح بسوهاج

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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