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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /702809/الحياة-ملهاش-معنى-من-غير-الصحة-الفنان-طارق-صبري-يعلن-تعرضه-لوعكة-صحية

أعلن الفنان طارق صبري تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها لإحدى المستشفيات لإجراء الفحوصات والتحاليل الازمة لمعرفة سبب المرض، مطالبا الجمهور بالدعاء له بأن تكون تلك الأزمة بسيطة.

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وشارك طارق لطفي متابعيه وجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة له من داخل المستشفى، وعلق عليها: “الحمدلله، دايماً بدعي في كل وقت إن ربنا يبارك في صحتي وصحة كل الناس، لإن من غير الصحة مش هنقدر نعمل أي حاجة، وكل حاجة مش هيكون ليها معنى ولا قيمة لو مش قادرين نستمتع بوجودها”.

واختتم حديثه مطالبا الجمهور بالدعاء له، فقال: “دعواتكم ان شاء الله تكون حاجة بسيطة ، وربنا يباركلنا في صحتنا وصحة كل اللي بنحبهم”.

الفنان طارق صبري

ممثل مصري ولد في السادس من أغسطس عام 1980 في الرياض بالسعودية، درس الهندسة المعمارية في جامعة القاهرة وتخرج منها عام 2004، بعد تخرجه من الجامعة ألتحق ببعض ورش التمثيل وعمل في بعض مسارح الهواة، ثم قرر الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج عام 2010 شارك في مسلسل عوالم خفية بجانب الفنان عادل إمام ومسلسل ودلع البنات وحالة عشق مع الفنانة مي عز الدين.

أخر أعمال طارق صبري

وكان أخر أعمال الفنان طارق صبري هي مشاركته في مسلسل “الاختيار 2” الذي عرض في السباق الرمضاني 2021،و تناول بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجهة اﻷخطار التي تعرض لها الوطن بعد سقوط جماعة الإخوان اﻹرهابية في العام 2013، مع التركيز على أحداث فض اعتصام رابعة، وأحداث كرداسة.

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وكان قد جسد طارق صبري خلال العمل دور خيرت السبكي وهو أحد العناصر الإرهابية الذين كانو يعملون عليها الفنان كريم عبد العزيز الذي جسد شخصية “اللواء زكريا”، والفنان أحمد عز، بعدما تحول من ظابط إلى عنصر ارهابي فعال في جماعة الإخوان الإرهابية، وحقق الدور أنذاك نجاحا ساحقا، اذ أنه اعتاد صبري على تقديم شخصية ظابط الشرطة.