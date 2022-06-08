ممثل الأغلبية البرلمانية يوجه رسالة شكر للرئيس السيسى بندوة مستقبل وطن بحضور وزير التموين«صور»

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القاهرة في الأربعاء 8 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /702808/ممثل-الأغلبية-البرلمانية-يوجه-رسالة-شكر-للرئيس-السيسى-بندوة-مستقبل-وطن-بحضور-وزير-التموينصور

وجه المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده فى دعم ملف الأمن الغذائى وتوفير الاحتياطى اللازم من السلع واستثاء السلع الاساسية من الإجراءات البنكية التى تم إتخاذها مؤخرا.

جاء ذلك فى ختام ندوة حزب مستقبل وطن، بحضور وزير التموين د. على مصيلحى، بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور وزير التموين وذلك فى ضوء التواصل المباشر ما بين الحكومة وأعضاء الحزب ونوابه وقياداته وأبناءه بمختلف محافظات مصر.

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وأكد وزير التموين، أن الدولة المصرية استطاعت مواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية فيما يتعلق باستيراد القمح؛ حيث منحت حوافز للمزارعين لزيادة حجم المساحة المنزرعة وقد نجحت الدولة في ذلك بالفعل..

وأوضح الوزير أنه قد تم تجميع 3.5 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن وحققنا مخزون استراتيجي من القمح سيساهم بشكل كبير في تأمين الأمن الغذائي .. وأشار الوزير إلى الدولة لجأت إلى تنويع مصادر استيراد القمح والتنسيق مع العديد من الاسواق الاخرى مثل ( روسيا - رومانيا - الهند ) وقد وصل بالفعل شحنات كبيرة من القمح، وهناك اتفاق على 8 شحنات قمح جديدة من مصادر مختلفة بكمية 480 ألف طن.

وأوضح أنه تم الاتفاق على عدة شحنات من روسيا تصل الشهر المقبل، فيما يتم الحصول على قمح أوكراني عن طريق موردين من بولندا يتحملوا تكلفة النقل. وتحدث الوزير عن جودة القمح المصري واصفًا إياه بأنه " ممتاز جدًا " ويحتوي علي نسبه عالية من البروتين ونسبة الرطوبة قليلة وهذا ما يجعله من أفضل أنواع القمح في العالم

وأشار الوزير إلى أن الدولة تتحمل مسؤولية توفير الخبز المدعم للمواطنين دون أي زيادة على رغيف الخبز ووجهنا بتطبيق حملات دورية على المخابز لضبط المتلاعبين بمواصفات الرغيف وكذلك الدقيق المدعم.وأوضح الوزير ان الدولة تواجه المخالفين والمتلاعبين بقوت المصريين بكل حزم، وأن هناك توجه حالي بعمل مخابز في المدن الجديدة..

ممثل الأغلبية البرلمانية يوجه رسالة شكر للرئيس السيسى بندوة مستقبل وطن بحضور وزير التموين«صور»

وتابع: "لا قلق على أسعار الزيت والمخزون يتجاوز الـ 5شهور ويقارب من الـ٦ شهور، وأن الدولة ستحقق الاكتفاء الذاتى من السكر، وستقوم بالتصدير خلال الفترات القادمة بعد عمل دخول مصنع المنيا لحيز الشغل.مشيرًا إلى أنه لن يتم إضافة جديد للمواليد ببطاقات التموين باستثناء الفئات الأكثر احتياجا..

ممثل الأغلبية البرلمانية يوجه رسالة شكر للرئيس السيسى بندوة مستقبل وطن بحضور وزير التموين«صور»