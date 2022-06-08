الرعاية الصحية: 11 مليون خدمة طبية لمنتفعى التأمين الشامل بـ3 محافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن إجمالى عدد المنشآت الصحية المميكنة بمنظومة التأمين الصحى الشامل بلغت أكثر من 117 منشأة ما بين مراكز ووحدات طب أسرة ومستشفيات بالمحافظات الثلاث، بما يضمن تحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، بالإضافة إلى تسجيل واعتماد أكثر من 100 منشأة صحية طبقا لمعايير GAHAR2021 والمعترف بها من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ‏(الإسكوا) العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد السبكى، اليوم الثلاثاء، بالجلسة الحوارية لتبادل الأفكار والرؤى تحت عنوان "إصلاح المنظومة الصحية فى مصر"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الأول "صحة إفريقيا AFRICA HEALTH ExCon"، والذى اختتمت فعالياته اليوم، واستضافته مصر ليكون منصة حوار بين الدول الإفريقية لتبادل الخبرات فيما بينها، والتنسيق مع الشركات العالمية للمساعدة فى استمرارية النهوض بجودة قطاع الرعاية الصحية على مستوى القارة الإفريقية.

واستعرض السبكى، جهود الدولة المصرية فى عمليات الإصلاح الصحى الشامل على مدى السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أنها إنجاز فريد لتحقيق حلم طال انتظاره وتحقيق رؤية القيادة السياسية فى إصلاح القطاع الصحى الشامل بمصر، والذى نفخر به أمام العالم، ومؤكدا أنها لم تكن لتحدث دون الدعم الهائل والمستمر من القيادة السياسية والحكومة المصرية، وذلك بداية من إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية عام 2018 للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ثم انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل عام 2019، وتلاها تدشين مبادرة حياة كريمة وانعكاساتها فى تسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحى الشامل لمد مظلته إلى كافة محافظات الجمهورية فى فترة لا تتجاوز الـ10 سنوات، وتحقيقها الأهداف التنموية فى مجال الخدمات الصحية، وغيرها من مجالات الإسكان والتعليم والمياه والصرف الصحى والبيئة.

وكشف السبكى خريطة مصر ما بين الواقع الحالى والمستقبل فى قطاع الرعاية الصحية، والشكل الجديد للنظام الصحى فى مصر طبقا لقانون التأمين الصحى الشامل، وإنشاء ثلاث هيئات تابعة للمنظومة، الهيئة العامة للرعاية الصحية والتى تستحوذ على المنشآت الصحية بعد تأهيلها وتطويرها باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل المنوطة بتمويل الخدمة، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للرقابة على جودة الخدمات، إضافة إلى الخدمات الوقائية والتطعيمات بوزارة الصحة والسكان، إلى جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتكامل الخدمات وتشجيع مناخ الاستثمار فى مجال الرعاية الصحية بمصر.

وعرض جهود هيئة الرعاية الصحية، وأثرها الفريد على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، وجودة خدمات الرعاية الصحية، وتحقيق التميز على المستويين الإكلينيكى والخدمى، وإدخال تقنيات طبية جديدة، والميكنة والتحول الرقمى للخدمات، ونظم التشغيل المبنية على العلم والمعرفة وتحليل البيانات للمساعدة فى اتخاذ القرارات السليمة، وتدريب القوى البشرية وإصلاح جداول الأجور وإنشاء نظام تقييم عادل للعاملين، إضافة إلى إنشاء حاضنة الأفكار والأبحاث للتطوير، وأخيرا إدخال تقنية الميتافيرس للترويج لمشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية (نرعاك فى مصر).

واستعرض السبكى، مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، واستراتيجية تنفيذ المشروع، بداية من التخطيط الصحى الجيد طبقا لدراسة الاحتياجات الصحية للمواطنين والنطاق الجغرافى والتغطية الجغرافية وخريطة الأمراض الصحية لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الرعاية الصحية، والميكنة والتحول الرقمى للخدمات، وغيرها من محاور تنفيذ المشروع، وخطة الدولة فى توسيع مظلته وتعزيز استفادة المنتفعين من خدماته، كما قام باستعراض إنجازات الدولة المصرية فى قطاع الصحة بشكل عام، وأثر التأمين الصحى الشامل فى تخفيض الإنفاق الشخصى على الصحة من جيب المواطن.

وألقى الضوء، على المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، باعتباره أحد الأدوات الفاعلة التى تستخدمها الدولة للتعامل مع أزمة الزيادة السكانية وحماية الأطفال والنساء والنشء والتعليم وغيرها، كما سلط الضوء على التحديات التى تواجه النظام الصحى المصرى والاحتياجات والأولويات الوطنية بالنسبة للصحة، خاصة ما يتعلق بمقاومة التغيير وبالتحول الرقمى والتخطيط السليم للتطبيق والقوى البشرية الصحية ووضع وتنفيذ استراتيجية للتواصل والتسويق المجتمعى، وأيضا الاستراتيجيات والفرص التى تضمن استدامة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خريطة التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة ومدها لكافة محافظات الجمهورية، لتحقيق أهداف مصر الاستراتيجية فى مجال الصحة والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وقال إن أهداف عملية الإصلاح الصحى الشامل فى مصر، ترتكز على استمرارية المبادرات الصحية الرئاسية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وامتداد منظومة التأمين الصحى الشامل لكافة محافظات الجمهورية، ومبادرة حياة كريمة وانعكاساتها فى تسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحى الشامل وامتداده، ومواجهة الزيادة السكانية، وإطلاق المعايير الخاصة بالمستشفيات الخضراء وتطبيقها، وتعزيز دور القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار بشكل قوى وآمن وفعال وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار فى مجال الرعاية الصحية بمصر.

وأضاف أن القارة الإفريقية قارة شابة تمتلك العديد والعديد من الموارد الطبيعية والبشرية، ولابد التعلم من الدروس المستفادة، وتكاتف كل الجهود لوضع استراتيجية موحدة لتنمية قطاع الرعاية الصحية فى إفريقيا، ولا نترك أحدا من أشقائنا الأفارقة بدون علاج.. داعيا إلى تنسيق جهود الدول الإفريقية بالشكل الذى يعكس حالة من التكامل بين مصر ودول إفريقيا، لتعزيز التعاون للاستفادة من الخبرات الفنية لها فى تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، مؤكدا أن الصحة أحد حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030، وكذلك تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقى 2063.

وأكد التزام مصر بخطة واضحة للإصلاح الصحى الشامل تتسق مع تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأهداف استراتيجية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة، والتى تهدف إلى تمتع جميع المصريين بحياة صحية وآمنة من خلال نظام رعاية صحية متكامل يتميز بالإتاحة وعالى الجودة قادر على تحسين الظروف الصحية من خلال التغطية الصحية الشاملة والوقائية للمواطنين؛ مما يؤدى إلى الرخاء والرفاهية والسعادة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولتكون مصر رائدة فى مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربيا وإفريقيا.

وشدد على أن المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى الأول أتاح فرصة مهمة لتبادل المعلومات والخبرات عن النظام الصحى فى مصر مع الدول الإفريقية، والوقوف على أهم الفرص والتحديات ووضع الأولويات الصحية، لتوحيد الجهود للعمل بشكل فعال ومنظم ووضع استراتيجيات موحدة لتطوير الرعاية الصحية بالقارة الإفريقية، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030، وكذلك تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقى 2063.

شارك بالجلسة الحوارية اليوم، "إصلاح المنظومة الصحية فى مصر"، الدكتور هشام ستيت، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والمهندس حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتور أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

تجدر الإشارة، إلى أن المعرض والمؤتمر الطبى الإفريقى الأول انعقد تحت شعار (بوابتك نحو الابتكار والتجارة)، وشهد 25 مؤتمرا علميا، إضافة إلى 250 محاضرة، وحضور 300 متحدث دولى، وانعقاد 20 ورشة عمل، وتواجد 20 ألف زائر، وشارك به 102 دولة، و350 شركة عارضة، لخلق قناة مستدامة للتواصل مع كل ما هو جديد فى مجال الصحة العالمية.