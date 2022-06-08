الشراء الموحد : مصر تستضيف النسخة المقبلة من «المؤتمر الطبى الإفريقى»

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين اللواء بهاء زيدان، أن المجتمعين فى المؤتمر الطبى الإفريقى الأول توافقوا على انعقاد المؤتمر بشكل دورى كل عام فى مصر من منطلق اقتناعهم بأن هذه المنصة الجديدة ستولد أوجه تآزر جديدة بين أطراف التنمية الصحية والجهات الفاعلة فى إفريقيا.





وأشار فى تصريح، اليوم الثلاثاء، إلى أن النسخة القادمة من المؤتمر ستعقد فى 8 يونيو 2023 تحت شعار "تخفيض تكلفة الخدمات الصحية الإفريقية: الشراكات اللازمة". وأكد أن الهيئة ستبدأ فى الإعداد لوثائق اجتماع 2023 ومتابعة تنفيذ الخطوات التى تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر.

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