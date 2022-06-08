تهانى الجبالى تفوز بجائزة الدولة للتفوق 2022 رغم الرحيل

جدة - نرمين السيد - ونجحت المستشارة الراحلة تهانى الجبالى، فى أن تسطر تاريخا فريدا ونموذجا ناجحا للمرأة المصرية فى مجال القضاء، فكانت أول مصرية تتولى مهنة القضاء فى العصر الحديث، ووصلت إلى منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وما زالت المرأة المصرية التى احتلت المنصب القضائى الأعلى فى تاريخ مصر.

ولدت لأسرة من إحدى محافظات شمال مصر الغربية حصلت على المركز الخامس على مستوى مصر فى شهادة الثانوية العامة ثم دخلت كلية الحقوق جامعة المنصورة وتخرجت منها العام 1973 ثم حصلت على دراستها العليا فى الشريعة الإسلامية والقانون الدستورى، بعد تخرجها، عملت بالمحاماة لمدة 30 عاما.

انتخبت كأول عضوه فى المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح أول مصرية وعربية تنتخب فى هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه فى عام 1944 م. وبعدها تولت لجنة المرأة فى الاتحاد نفسه لتمثل المرأة العربية وأيضا رئاسة لجنة (مناهضة العنصرية والصهيونية) بالاتحاد، بالإضافة إلى عملها كمحاضرة أساسية فى مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات التابع لاتحاد المحامين العرب، وأيضا عضوا بمجلس أمناء المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، وخبير قانونى فى منظمة الأمم المتحدة ومحكم تجارى دولى ومحاضر فى المعهد العربى لحقوق الإنسان فى تونس وعضو اللجنة التشريعية والسياسية بالمجلس القومى للمرأة.

كما انتخبت دورتين على التوالى عضوا بمجلس نقابة المحامين المصرية كأول محامية منذ إنشاء النقابة عام 1912 عملت مستشارة قانونية للعديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى وبتدريس القانون فى بعض الجامعات وهى عضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى بالثقافة وعضو الهيئة الاستشارية لمكتبة الإسكندرية وريس مؤسسة لقاء القاهرة الثقافى.

فى 22 يناير 2003 صدر قرار جمهورى بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007 حيث عينت فى ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالى، مما ابقى القاضية تهانى صاحبة لأعلى منصب قضائى تحتله امرأة فى مصر.

أثار قرار تعيينها جدلا واسعا فى الأوساط الدينية، السياسية والقضائية ذاتها، وشاركت فى العديد من الحوارات مع المعارضون فى تعيينها، ووقتها أفتى شيخ الأزهر أن تولى النساء منصب القضاء أمر مقبول من الناحية الشرعية.

رأست لجنة النهوض بالمرأة العربية باتحاد المحامين العرب وشاركت فى العديد من المؤتمرات والندوات على المستوى المحلى والعربى والدولى دفاعا عن حقوق المرأة وشاركت كخبير فى لجنة حالة المرأة بالأمم المتحدة والجامعة العربية كما نشطت الجبالى فى الدفاع عن حقوق المرأة المصرية، خصوصا حقوق المرأة السياسية وحقها فى تولى القضاء فهى ترى بأن الديانة الإسلامية لم تمنعها من هذا الحق، وبأن الأدلة الدينية التى تستخدم لهذه الغاية لا تمنع المرأة من تولى الوظائف العامة بما فى ذلك القضاء ورئاسة الدولة. ولها العديد من الكتب والأبحاث المنشورة حول حقوق المرأة ومنها كتاب (حقوق المرأة الإنسانية) (أحكام مضية فى تاريخ القضاء) (الحقوق الدستورية للمرأة فى الدساتير العربية والإسلامية) (دراسة مقارنة فى دساتير مصر، تركيا، المغرب، إيران) بحث فى حقيقة مقاصد الشريعة الإسلامية فى قضايا المرأة بحث فى الحقوق السياسية للمراة وأبحاث فى تاريخ الحركة النسائية المصرية والعربية ودراسة نقدية للبنيان التشريع العربى وحقوق المرأة.

توفت المستشارة تهانى الجبالى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا فى 9 يناير الماضى، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة، وذلك بعد مسيرة طويلة حصدت خلالها عشرات الجوائز والأوسمة والدروع التكريمية ومنها درع الأمم المتحدة للعمل الاجتماعى، وضربت نموذجا للمرأة المصرية فى النجاح والإنجاز.