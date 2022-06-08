رجائى عطية .. الغائب الحاضر والفائز بجائزة النيل للعلوم الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - وفاز الراحل رجائى عطية بجائزة النيل فى فرع العلوم الاجتماعية لعام 2022، بعد أن أعلن المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عن الفائزين بجوائز الدولة فى اجتماعه السنوى، إذ ترشح عن مجلس إدارة الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، مع الدكتور محمد رياض، والذى ترشح عن الجمعية الجغرافية المصرية.



أسرة الراحل رجائى عطية

وعبرت أسرة الراحل رجائى عطية، عن عميق سعادتها لفوز الراحل بجائزة النيل فرع العلوم الاجتماعية، وقالت فى بيانها المنشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" :

"أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض"، تعلن أسرة الفقيه المرحوم رجائى عطية، عن عميق السعادة وعظيم الشكر وصادق الامتنان، على هذا التكريم الرفيع من الوطن العظيم الذى عاش ومات عاشقًا لترابه، بحصوله على جائزة النيل للعلوم الاجتماعية.



وأضافت : لتكون هذه الجائزة رسالة لروحه الطاهرة ولأسرته ولكل محبيه فى أرجاء الوطن، أنه لم يذهب جفاء، كل ما صنعه الراحل الكبير وقدمه لأجل وطنه ومجتمعه، فى نبيل وتجرد وإخلاص وصدق واحترام لنفسه ولرسالته فى الحياة، وهو فى محراب العدالة يسعى على قدميه حتى فاضت روحه إلى بارئها، وهو يؤدى نصيبه المقدور فى طلب الحق والعدل والكمال والإنصاف.

حياة رجائى عطية الأدبية

كتب رجائى عطية العديد من الأعمال الدرامية والسيناريوهات حيث كانت له اهتمامات أدبية وثقافية، مثل قصة "رجال المال"، لتوفيق الحكيم، وقصة "امرأة مسكينة" ليحيى حقى، وله عديد من الأعمال الخاصة بالإذاعات المصرية والعربية من بينها :" الدين والحياة، والموسوعة الإسلامية، وأضواء على الفكر العربى، وبسم الله، ويارب، ومن هدى القرآن".

وفاة رجائى عطية

وتوفى رجائى عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن عمر يناهز 84 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة تعرض لها، فى أثناء وجوده داخل محكمة جنوب الجيزة، وذلك ظهر يوم السبت 26 مارس الماضى.