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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /702784/وزير-التعليم-نتحفظ-على-الأساتذة-الذين-وضعوا-الامتحانات-محدش-بيروح-بيته

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن وجود قانون غش جديد أقره الرئيس السيسي وعقوباته مغلظة تصل إلى السجن وغرامات وحرمانه من أكثر من عام دراسي، مؤكدا على أنه لا يرهب أولياء الأمور أو الطلبة ولكن يحاول توفير تكافؤ فرص بين كل الطلبة.

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وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك تعليمات مشددة بضرورة تطبيق القانون، موضحا أن حيازة الطالب للهاتف خلال الامتحان يعد خطأ يُعاقب عليه القانون، وفي حالة استخدامه في التصوير له عقاب أكبر من حيازة الهاتف فقط، وأي شخص يشترك من المشرفين أو القائمين على الامتحان بمساعدة الطلبة في ذلك لهم عقوبات مغلظة.

وتابع: "الطالب يدخل الامتحان معه القلم الأزرق فقط والكمامة لحماية نفسه"، مناشدًا الأهالي بعدم الانتظار أمام المدارس لأن هذا مشهد غير حضاري وغيرمطلوب ويوتر الطلبة ولا يساعدهم في شيء، مؤكدا أنه سيكون هناك إجراءات لعدم تواجد الأهالي أمام المدارس مثلما كان يحدث.

طارق شوقي: لا يوجد تسريبات للامتحانات منذ 2017

ونفى وزير التربية والتعليم، ما تردد حول وقوع "سيستيم" بنك المعرفة، مؤكدًا أن "السيستيم" لم يسقط منذ عام 2016، كما أن الوزارة تقدم جميع ألوان ومصادر التعلم بشكل أدواتي بدون إنترنت، من خلال التلفاز، إلى جانب عدة مصادر على الإنترنت، سواء بنك المعرفة، أو من خلال منصة حصص مصر، متعجبا من إهدار الأهالي الكثيرمن الأموال على "السناتر" وغيرها من الأمور لتعليم الطلبة على الرغم من توفير كل تلك المصادر مجانا.

وفيما يتعلق بتسريب الامتحانات، شدد على أنه لا يوجد تسريب في الامتحانات منذ عام 2017، وهذا أمر أصبح غير موجود، لأن من يعمل على نقل وتوزيع أوراق الامتحانات على المدارس جهات سيادية، وبالتالي الوزارة لم تعد تتدخل في الأمر.

وأشار إلى أن الامتحان يُوضع من قبل اساتذة متخصصين، ولحماية الامتحان يتم التحفظ على كل من وضع الامتحان حتى نهايته، "محدش بيروح بيته، متقلقوش الامتحانات في أيدي أمينة".