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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /702807/وزير-التموين-بندوة-مستقبل-وطنلا-إضافات-جديدة-للمواليد-ببطاقات-التموينصور

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب

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كما حضر اللقاء عدد من رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ، وممثلين أمانات الحزب بالمحافظات وعدد من طلاب من أسرة من أجل مصر من الجامعات المصرية.وأكد وزير التموين، أن الدولة المصرية استطاعت مواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية فيما يتعلق باستيراد القمح؛ حيث منحت حوافز للمزارعين لزيادة حجم المساحة المنزرعة وقد نجحت الدولة في ذلك بالفعل.. وأوضح الوزير أنه قد تم تجميع 3.5 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن وحققنا مخزون استراتيجي من القمح سيساهم بشكل كبير في تأمين الأمن الغذائي ..

وزير التموين بندوة مستقبل وطن«لا إضافات جديدة للمواليد ببطاقات التموين»..«صور»

وأشار الوزير إلى الدولة لجأت إلى تنويع مصادر استيراد القمح والتنسيق مع العديد من الاسواق الاخرى مثل ( روسيا - رومانيا - الهند ) وقد وصل بالفعل شحنات كبيرة من القمح، وهناك اتفاق على 8 شحنات قمح جديدة من مصادر مختلفة بكمية 480 ألف طن. وأوضح أنه تم الاتفاق على عدة شحنات من روسيا تصل الشهر المقبل، فيما يتم الحصول على قمح أوكراني عن طريق موردين من بولندا يتحملوا تكلفة النقل. وتحدث الوزير عن جودة القمح المصري واصفًا إياه بأنه " ممتاز جدًا " ويحتوي علي نسبه عالية من البروتين ونسبة الرطوبة قليلة وهذا ما يجعله من أفضل أنواع القمح في العالم وأشار الوزير إلى أن الدولة تتحمل مسؤولية توفير الخبز المدعم للمواطنين دون أي زيادة على رغيف الخبز ووجهنا بتطبيق حملات دورية على المخابز لضبط المتلاعبين بمواصفات الرغيف وكذلك الدقيق المدعم.

وأوضح الوزير ان الدولة تواجه المخالفين والمتلاعبين بقوت المصريين بكل حزم، وأن هناك توجه حالي بعمل مخابز في المدن الجديدة..وتابع: "لا قلق على أسعار الزيت والمخزون يتجاوز الـ 5شهور ويقارب من الـ٦ شهور، وأن الدولة ستحقق الاكتفاء الذاتى من السكر، وستقوم بالتصدير خلال الفترات القادمة بعد عمل دخول مصنع المنيا لحيز الشغل.مشيرًا إلى أنه لن يتم إضافة جديد للمواليد ببطاقات التموين باستثناء الفئات الأكثر احتياجا..ووجه "رشاد" الشكر والتقدير لوزير التموين على شرحه الوافي والمفصل لكافة الأسئلة والملفات التي تشغل بال الرأي العام.

وزير التموين بندوة مستقبل وطن«لا إضافات جديدة للمواليد ببطاقات التموين»..«صور»