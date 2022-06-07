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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /702806/المصرية-للاتصالات-توفر-خدمة-جديدة-لأصحاب-التليفون-الأرضي

أعلنت المصرية للاتصالات عن توفير خدمة جديدة لعملاء التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات we وتسهيل مزيد من الخدمات التى تدعم الشركة عملائها من خلالها، ويرصد دوت الخليج تفاصيل خدمة المصرية للاتصالات we وطريقة التقديم عليها.

خدمة المصرية للاتصالات الجديدة

تعتبر خدمة المصرية للاتصالات الجديدة هي هي خدمة المنبه، فستحول تليفونك الأرضي لمنبه يرن وقتما تريد، حيث البعض التليفون الأرضي في غرفة النوم، لذا سيكون من السهل تفعيل هذه الخدمة والاستفادة منها، وتساعدك خدمة المنبه من المصرية للاتصالات من استخدام تليفونك كساعة للتنبيه، منبه، بحيث يمكن للتليفون الأرضي فيتم تنبيهك للمواعيد الهامة في الأوقات التي تحددها بنفسك.

قيمة خدمة المصرية للاتصالات

تتحدد قيمة خدمة المنبه من المصرية للاتصالات أو على مدار أيام مختلفة مقابل 1.67 جنيه شهريًا يتم دفعها مقدمًا كل ثلاثة شهور في الفاتورة العادية.

طريقة الاشتراك خدمة المصرية للاتصالات

- قدم طلب على موقع المصرية للاتصالات.

- زيارة أحد مراكز البيع والتحصيل.

- اتصل على 111.