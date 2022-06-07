مواعيد فروع أورنج orange.. في الصيف

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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - يتساءل العديد عن مواعيد فروع أورنج orange وأرقام خدمة عملاء أورنج المختلفة خاصة أن شركة أورنج من أكثر شركات الاتصالات التى تمتلك شريحة كبيرة من العملاء بمختلف الفئات، ويقدم دوت الخليج مواعيد فروع أورنج بعد تساؤلات الكثير عنها وأبرز أرقاك خدمة عملاء أورنج للتواصل السريع مع الشركة سواء للرد على الاستفسارات أو تقديم الشكاوي حول خدمة معينة ومستوي الأداء المرغوب منها.

مواعيد فروع أورنج orange أكدت شركة أورنج أن مواعيد فروعها بمختلف المحافظات تشمل الآتي: - تبدأ من 9:00 ص عدا الجمعة من 1:30 م، وتنتهي 10:30 م. - يومي الخميس و الجمعة 11:30 م. أرقام خدمة عملاء أورنج - التواصل من من أي خط أورنج على رقم 110. - التحدث من أي خط ارضي أو محمول أخر علي الرقم : 16110.

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