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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /702804/النائب-عبد-الوهاب-خليل-يطالب-بعودة-مستودعات-الدقيق-لخدمة-المواطنينووزير-التموين-يردمستعد

وجه النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس النواب،سؤال لوزير التموين بشأن إمكانية عودة مستودعات الدقيق مرة أخرى وخاصة فى الأرياف الحريصين على الحصول على الدقيق وليس الخبز.

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جاء ذلك بندوة حزب مستقبل وطن وحضور وزير التموين د. على مصيلحى، بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور وزير التموين وذلك فى ضوء التواصل المباشر ما بين الحكومة وأعضاء الحزب ونوابه وقياداته وأبناءه بمختلف محافظات مصر.

وعقب على حديثه وزير التموين د. على مصيلحى، مؤكدًا على أنه يتمنى تحقيق ذلك خاصة أنه تخدم فئة فى المجتمع، حيث أن مستودعات الدقيق كانت معمولة للسيدات الأرامل فقط، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة الوضع بالجيزة وحال إمكانية التطبيق سيتم ذلك خاصة أن فى مناطق كثير بمختلف المحافظات يطالبون بالمخابز ويرفضون المستودعات الخاصة بالدقيق.

واستشهد الوزير بالوضع فى سوهاج ، مشيرا إلى أنه فى سوهاج يعانى من تفعيل المستودعات والجميع يطالب بمخابز، مؤكدا على أنه يتمنى وجود المستودعات الخاصة بالدقيق ولكن فى مواجهتها الكل يطالب بمخابز مشيرا إلى أن الوضع إذا كان يسمح فى الجيزة بعمل مستودعات دقيقة فيتم تفعيلهم بدون أى إشكالية مع مراعاة الوضع فى وجود المخابز.

النائب عبد الوهاب خليل يطالب بعودة مستودعات الدقيق لخدمة المواطنين..ووزير التموين يرد«مستعد»