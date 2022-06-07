نواب البرلمان بـ«ندوة مستقبل وطن» بحضور وزير التموين:" عودة دور الجمعيات الزراعية ضرورة مهمة للفلاح»..«صور»

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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /702802/نواب-البرلمان-بـندوة-مستقبل-وطن-بحضور-وزير-التموين-عودة-دور-الجمعيات-الزراعية-ضرورة-مهمة-للفلاحصور

وجه النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الشكر على عرض وزير التموين بندوة حزب مستقبل وطن، مؤكدا على أن جهود الوزارة فى الفترة الأخيرة مقدرة ود. على مصيلحى له باع كبير جدا فى الوزارة.

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جاء ذلك بندوة حزب مستقبل وطن وحضور وزير التموين د. على مصيلحى، بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور وزير التموين وذلك فى ضوء التواصل المباشر ما بين الحكومة وأعضاء الحزب ونوابه وقياداته وأبناءه بمختلف محافظات مصر.

وأتفق معه فى الأمر الذى اتفق معه النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، مؤكدا على أن د. على مصيلحى مهندس فى الملف ورأينا فى الماضى حجم المشاكل التى كانت تصاحب أداء وزارة التموين، متسائلا عن الموعد الذى سنكون أمامه بشأن التعاون بين وزارة الزراعة والتموين بشأن الزراعات ومساحات الأراضى التى يتم زراعتها فى مصر، متسائلا أيضا عن دور الجمعية الزراعية فى التوعية بشأن توريد القمح من الفلاحين خاصة أننا لدينا نحو 7آلاف جمعية ومن ثم كان لابد أن نكون أمام مراكز تجميع فى كل الجمعيات الزراعية.

نواب البرلمان بـ«ندوة مستقبل وطن» بحضور وزير التموين:" عودة دور الجمعيات الزراعية ضرورة مهمة للفلاح»

من جانبه قال د.محمد شوقى، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أننا بصدد أزمة مستمرة بشأن حرب روسيا وأوكرانيا، ولابد أن نأخذ بالنا من ذلك، ومن ثم التوقف أمام التوقيت الخاص بالانتهاء ليس فى محله، بجانب ذلك أيضا ملف التغير المناخى، وهو أمر يؤكد على أن تحدى هذا الملف مستمر لفترة ليست كبيره، مشيرا إلى أن أمام حديث الوزير اليوم نطمئن كثيرا بشأن الأوضاع خاصة أن المواطن لا يرى إلا الأسعار التى تتزايد ولا يرى أبعاد الصورة بشكل متكامل، ومن ثم استمرار التحدي يتطلب مواصلة فى الجهد المستمر، كما أننا لابد أن نكون أمام خطة محكمة بشأن الأمن الغذائى بشكل مستمر، كما تسائل عن حقيقة ما صدر من معلومات بأن الحكومة رفضت شحنة القمح الهندية بسبب ما شابها من مخالفات.

نواب البرلمان بـ«ندوة مستقبل وطن» بحضور وزير التموين:" عودة دور الجمعيات الزراعية ضرورة مهمة للفلاح»