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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /702801/رحمة-حسن-تكشف-تفاصيل-جديدة-في-واقعة-تصادمها-مع-كلب

كشفت الفنانة رحمة حسن تفاصيل جديدة في حادثها مع الكلب الذي قام بعضها في اماكن حساسة، مطمئنة الجمهور على حالتها الصحية الأن، وموجه الشكر لهم على سؤالهم.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل جديدة في حادث رحمة حسن

كتبت رحمة حسن عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “مساء الخير، انا متشكره جدا لاهتمامكم ولكل الناس الي كلمتني تطمن عليه ، واسفه اني ماقدرتش ارد علي معظم الناس لاني كنت تعبانه ومش قادره اتكلم ، انا رحت المستشفي النهارده وكشفت عند جراح متخصص وهو غير علي الجرح وعمل الازم والحمد لله طمني ، وقالي اتابع معاه الفتره الجايه واني هاكون كويسه انشاء الله والجرح هاياخد وقته وهايخف”.

وأضافت متحدثة عن واقعتها المؤلمة مع الكلب: “بالنسبه للكلب فاحنا اتكلمنا مع صاحبته وطلبنا منها طلبنا منها توديه مركز تاهيل وتدريب علشان تعدل سلوكه ، وتبعت لنا الورق الرسمي الي بيثبت انها ودت الكلب فعلا ، والا هاعمل محضر .. وساعتها الكلب الي هايتضر ، ودي حاجه ماترضيش حد . وهي كانت متفاهمه جدا و وافقت وقالت انها هاتعمل كدا اول الشهر الجاي ، علشان اخوها الي هايوديه ويتولي مسئوليته”.

تفاصيل أزمة رحمة حسن مع الكلب

وكانت قد كشفت رحمة حسن عن تعرضها لعضة قوية من قبل كلب فقالت: “مساء الخير.. امبارح الساعة ١١ بليل كنت نازله اجيب حاجه من السوبر ماركت جمب البيت ، وكنت ماشيه علي الرصيف وكان في عربيه بتركن جمبي عادي ، فجاه الباب اتفتح ولقيت كلب (جيرمن شيبرد) تقريبا مَش متاكده اوي ، بيهجم عليه بكل قوته”.

وأضافت: “طبعا حاولت اجري لكن للأسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني علي الارض ، حاولت اقوم واجري وصاحبته حاولت تشده ، بس فك الليش بتاعه وعضني عضة كبيره وغويطه بنابه في منطقه حساسة .. صاحبه الكلب كتر خيرها اخذتني فورا علي مستشفي امبابه ، ادوني حقنه تطعيم الكلب ولسه فاضلي ٤ هاخدهم خلال شهر، بس المشكلة ان من امبارح الجرح بينزف دم كتير ، وانا طبعا خايفة ومصدومة.. وتعبانه وعندي تروما من امبارح ، والي واجعني اكتر اني مَش عارفه اتصرف ازاي .. خصوصا اني اكيد مَش عايزه الكلب يتاذي، بس كمان مَش عايزه اي انسان كمان يتاذي ويتعض ويتبهدل في الشارع زيي”.

واختتمت رحمة حديثها: “ “أنا كنت بحب انزل احط اكل ومايه للكلاب والقطط تحت البيت ، دلوقتي انا حقيقي مرعوبة اقرب منهم وخايفه جدا..انا اسفه طولت عليكم بس انا بجد مَش عارفه المفروض اعمل ايه عشان محدش تاني".