انت الان تتابع تفاصيل خبر القيعي عن إمكانية ضم "زيزو" و"بن شرقي": "العالم مليان لاعيبة" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /702800/القيعي-عن-إمكانية-ضم-زيزو-وبن-شرقي-العالم-مليان-لاعيبة

عقب المهندس عدلي القيعي، مدير التعاقدات الأسبق في النادي الأهلي، على الأخبار المتداولة حول إمكانية تعاقد المارد الأحمر مع كل من أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو لاعبا نادي الزمالك قائلا إن العالم مليء باللاعبين، ولا يوجد لاعب في مصر يصعب تعويضه.

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وأضاف "القيعي"، خلال استضافته في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى أنه من السهل أن ترى لاعب متألق ترغب في الحصول على خدماته، ولكن يجب طرح سؤال هل هذا اللاعب قادر على الانسجام مع منظومة النادي الأهلي أم لا؟.

وتابع: "العالم مليان مواهب، مفيش لاعب ميتعوضش"، موضحا أنه يشاهد بعض دوريات الدرجة الثانية يجد لاعبين أفارقة أفضل من المتواجدين في الدوري المصري، وإذا تم تسليط الضوء بشكل أكبر على تلك المواهب سيجد الفريق الكثير.

وأثنى مدير التعاقدات الأسبق في النادي الأهلي على موقف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وقت أزمة الزمالك في الموسم الماضي وعدم ضمه أي لاعب من الفارس الأبيض، موضحا أن الخطيب لم يستغل وقوع الزمالك وضم نجوم فريقه وهذا أمر يُحسب له.

عدلي القيعي: مجلس الأهلي يواجه صعوبات وتحديات كبيرة

وأردف أن مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي يواجه أصعب تحديات شهدها النادي منذ فترة طويلة جدا، مشيرا إلى أن ما يتعرض له النادي الأهلي في الوقت الحالي لم يراه من قبل، خاصة في ظل عدم المساندة في الكثير من الأزمات.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة مصر السلوم في الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر في الموسم الجديد، في تمام التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل، في اللقاء الذي من المقرر أن يُقام على ستاد السلام.