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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /702799/أبرز-10-تصريحات-لوزير-التموين-بندوة-مستقبل-وطنصور

شهد مقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن مساء الثلاثاء ندوة موسعة بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور وزير التموين وذلك فى ضوء التواصل المباشر ما بين الحكومة وأعضاء الحزب ونوابه وقياداته وأبناءه بمختلف محافظات مصر، حيث أطلق الوزير عدة تصريحات هامة وأبدى النواب تعليقات أيضا هامة جاءات كما يلى:

دوت الخليج وزير التموين: موقفنا المتوازن من الحرب الروسية الأوكرانية ساعدنا على تنوع مصادر الاستيراد وخاصة القمح لاقلق على أسعار الزيت .. ومن العام القادم سندخل فى توريد الأرز من الفلاح زى القمح حفاظا على الأسعار رفضنا العنف مع من قام بتخزين الأرز العام الجارى.. ولجئنا للاستيراد بواقع 50 ألف طن لضبط الأسعار سنحقق الاكتفاء الذاتى من السكر .. وسنصدر فى أوقات قادمة بعد عمل ودخول مصنع المنيا لحيز الشغل توريد القمح مستمر والمنيا من أكثر المحافظات توريدا.وأى حد هيخزن القمح مش هيعرف يبعيه خارج الحكومة نطالب بإعادة النظر بقانون الجمعيات التعاونية..وفى كل دول الخارج هى الأساس فى كل التعاملات التجارية لا إضافة جديد للمواليد ببطاقات التموين باستثناء الفئات الأكثر احتياجا..ونتعامل مع كل السيناريوهات للأزمة الإقتصادية ممثل الأغلبية يشكر الرئيس السيسى على جهوده فى توفير الاحتياطى اللازم من السلع الأساسية..ويشيد بأداء وزير التموين نواب وقيادات مستقبل وطن يطالبون وزير التموين بخطة واضحة لدعم الأمن الغذائى فى مصر وعودة مستودعات الدقيق فى الأرياف نواب مستقبل وطن يثيرون ملف رفض الحكومة لشحنة قمح من الهند .ويؤكدون: التحديات المستمرة تتطلب جهود متواصلة مطالبات بأن يكون أسعار القمح مقارب من الأسعار العالمية والنواب.. يؤكدون:" نسب التفاوت لابد أن تكون متقاربة" طن أبرز 10 تصريحات لوزير التموين بندوة مستقبل وطن«صور»

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