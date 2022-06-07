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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /702798/فاطمة-كشري-عن-حالتها-الصحية-بقت-أفضل-وأقدر-انط-الحبل-دلوقتي

كشفت الفنانة فاطمة كشري تطورات جديدة في حالتها الصحية اذ كانت تعاني من أزمة صحية حادة نقلت على إثرها المستشفى، وأشارت فاطمة كشري في تصريحاتها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أمر بعلاجها على نفقة الدولة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تطورات الحالة الصحية لـ فاطمة كشري

وقالت فاطمة كشري في تصريحات تليفزيونية: “اأنا الحمد لله صحتي بقت أفضل وأقدر أنط الحبل دلوقتي وخرجت من العملية الأخيرة كأني بنت بنوت.. بطني كانت اتشرطت والرئيس وجه بعلاجي والمستشفى كلمتني وبعتولي عربية.. احنا عندنا رئيس بدر منور”.

وتابعت موجه رسالة للرئيس السيسي: “ربنا يحميك ويكفيك شر اللي يأذيك وشر نفسك، لأنه يساعد الجميع، واحترام الدنيا فيه، وابن بلد”.

فاطمة كشري

وكان أوضحت فاطمة كشري في وقت سابق بأن الفنان محمد هنيدي تواصل معها للاطمئنان على حالتها الصحية بعد الأزمة التي مرت بها مؤخرًا، وتم نقلها إلى المستشفى، وخضعت أنذاك لعملية الفتاق و لبروتوكول علاج، وكانت أكدتها في تصريحات لها وقتها أن الفنان إبراهيم عمران دائم التواصل معها طول الوقت .

من هي فاطمة كشري

تعد فاطنة كشري واحدة من الكومبارسات الشهيرة في السينما والدراما المصرية كما أنها تتميز بخفة الظل وهو ما جعلها الأكثر شهرة فى عالم الكومبارسات، ونرى في الأفلام والأعمال الدرامية استعانة نجوم الكوميديا الكبار بها في أفلامهم حيث لها شعبية كبيرة بين الجمهور والمشاهدين ورصيدها الفني مليء بالأعمال المهمة.

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ومالا يعرفه الكثيرين أنها كانت قد دخلت مجال الفن عن طريق الصدفة، وذلك عندما كانت ذاهبة لشراء شىء ما وفى الشارع الذي تواجدت فيه كان هناك عمل فني يتم تصويره وقتها، ومن جانبها ذهبت فاطمة كشري إلى طاقم العمل وطلبت أن تشارك معهم كـ كومبارس، وبذلك أصبح أول ظهور لها على الشاشة عن طريق الصدفة عام 1981 من خلال فيلم يحمل اسم "صراع الأحفاد" وفيلم "كتيبة الإعدام"، ويشار أن اسمها "فاطمة كشري" يعود إلى أن جميع أفراد أسرتها يعملون فى بيع الكشري.