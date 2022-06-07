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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /702797/القيعي-تعاقدنا-مع-كهربا-لم-يكن-ردا-على-صفقة-عبد-الله-السعيد

أكد المهندس عدلي القيعي، مدير التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي، أن تعاقد الأهلي مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لم يكن ردا على ضم صفقة انضمام عبد الله السعيد للزمالك، موضحا أن المارد الأحمر لم يتفاوض مع اللاعب وهو متواجد بالزمالك من الأساس، وضمه بعد رحيله إلى صفوف النادي البرتغالي.

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وأضاف "القيعي"، خلال استضافته في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الأهلي لم يتدخل نهائيا في أزمة الزمالك وكهربا، ولم يعلم أي شيء عنها، وتفاوض مع اللاعب لرغبته في العودة للنادي الأهلي.

عدلي القيعي: الأهلي لن يترك كهربا بمفرده

وعن العقوبة الموقعة على محمود عبد المنعم كهربا، أوضح أن الأهلي لن يترك اللاعب بمفرده في الأزمة ولكن هذا لا يعني أن النادي سيتحمل العقوبة أيضا، لأن اللاعب أخطأ من البداية.

وكشف مدير التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي عن قصة محاولته للتعاقد مع النجم العالمي بيندكت مكارثي، موضحا أنه اللاعب الذي فشل في التعاقد معه على الرغم من أنه أول من اكتشفه.

وتابع: "كنت بتابع بطولة افريقيا تحت 19 سنة وشوفت اللاعب، وتفاوضت معه للحصول على خدماته واللاعب كان مرحب جدان ومن ثم تفاوضت مع ناديه وعرضنا 180 ألف دولار وكان رقم خرافي وقتها، ولكن أياكس الهولندي دخل في الصفقة في النهاية وعرض 700 ألف دولار وحصل على اللاعب ومن ثم باعه لأرسنال وانفجر اللاعب وأصبح نجم عالمي".