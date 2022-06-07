التعادل يحسم قمة ألمانيا ضد إنجلترا فى دوري الأمم الأوروبية.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:23 مساءً - حسم التعادل الإيجابى 1-1 مواجهة المنتخب الألماني وضيفه الإنجليزى، والتي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "إليانز أرينا" بمدينة ميونخ، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة دورى الأمم الأوروبية.ألمانيا ضد إنجلترا

أحرز جوناس هوفمان هدف التقدم لصالح منتخب ألمانيا في الدقيقة 51 من زمن المباراة.

ونجح هارى كين في تسجيل هدف التعادل لصالح منتخب إنجلترا عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

ألمانيا ضد إنجلترا

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روديجر ، شلوتربيك ، راوم ، كلوسترمان

خط الوسط: جوشوا كيميتش، جوندوجان، هوفمان

خط الهجوم: توماس مولر، هافيرتز، جمال موسيالا

تشكيل إنجلترا ضد ألمانيا

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل ووكر، هاري ماجواير، ستونز، تريبير

خط الوسط: فيليبس ، رايس ، ساكا

خط الهجوم: هاري كين، سترلينج، ماونت

بهذه النتيجة، يحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث في الترتيب برصيد نقطتين، بينما تذيل منتخب إنجلترا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وكان منتخب ألمانيا بقيادة هانز فليك تعادل فى افتتاح المجموعة أمام إيطاليا بنتيجة هدف لكل منتخب، فيما تلقى منتخب إنجلترا خسارة مفاجئة أمام المجر بهدف نظيف.

كانت آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين انتهت بفوز الإنجليز بهدفين دون رد أحرزهما رحيم سترلينج وهاري كين في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية "لندن"، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".