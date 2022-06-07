بعثة منتخب مصر تصل مالاوي لمواجهة إثيوبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 11:23 مساءً -

وصلت منذ قليل، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم ، إلى مالاوي استعدادا لمواجهة منتخب إثيوبيا يوم الخميس المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ التي تستضيفها كوت ديفوار.

يترأس بعثة منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة ، ويرافق البعثة اللواء حلمي مشهور و الكابتن محمد بركات و الكابتن حازم إمام أعضاء المجلس.

كان في استقبال بعثة منتخب مصر مسئولو السفارة المصرية في مالاوي وفي مقدمتهم معالي السفير محمد شريف.

وكان حقق منتخب مصر الفوز على نظيره غينيا بالجولة الأولى بهدف مقابل لا شيء أحرازة مصطفى محمد . وتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بينما ياتى منتخب مالاوى بالمركز الثانى بنفس عدد النقاط و في المركز الثالث ياتى منتخب غينيا و إثيوبيا بالمركز الرابع بدون برصيد من النقاط .







