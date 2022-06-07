مراسلا «إكسترا نيوز» من أمريكا يكشفان موعد إطلاق القمر الصناعى 301 (فيديو)

وأضافا أن موعد إطلاق القمر من المقرر أن يكون غدا مساء، وتم الانتهاء من أعمال التشغيل والاختبارات تقريبا والتى أعقبت عملية نقل القمر إلى محطة إطلاقة بمشاركة شركة فرنسية، مشيرين إلى أن شركة Space X العالمية ستولى عملية إطلاقه.
وأشارا إلى أن القمر الصناعى 301 يمثل القمر الرابع الذى تطلقه مصر، بعد القمر 101 فى 1998، وبعدها القمر 102 فى 2000، والقمر 201 فى 2010 وأخير القمر 301.
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