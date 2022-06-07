توفير خدمات الإنترنت ومقاوم للتشويش .. أهم مزايا «قمر نايل سات 301»

جدة - نرمين السيد - واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" فى تقريرها أهم مميزات القمر الصناعى الجديد، حيث إنه يشمل تغطية جنوب القارة الإفريقية، بالإضافة إلى دول حوض النيل وهذا يواكب توجيهات القيادة السياسية لتعميق العلاقات "المصرية - الإفريقية"، وتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة السمراء، فضلًا عن تعزيز خدمات الإنترنت فى مصر ومشروعات البنية التحتية.

كما أن القمر لديه قدرة هائلة على مقاومة التشويش عبر التردادت وغيرها، ويضم القمر عدد من القنوات القمرية، حيث إنه تم تصنيعه وفق تكنولوجيا متقدمة تمكنه بمفرده وذاتيًا من تحديد أى مصدر للتشويش، كما سيتمكن أيضًا من معالجة عمليات التشويش لتوفير التأمين الكامل للقنوات التليفزيونية العاملة عليه.