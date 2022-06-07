صنع خلال عامين ونصف.. ما هو نايل سات 301 الذى ستطلقه مصر من فلوريدا؟

جدة - نرمين السيد - نشرت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا حول القمر الصناعى المصرى "نايل سات 301"، الذى تستعد مصر لإطلاقه من ولاية فلوريدا الأمريكية على ظهر الصاروخ الفضائى فالكون 9 المملوك لشركة "سبيس إكس".





وأوضح التقرير أن القمر الصناعى المصرى الجديد "نايل سات 301"، استغرقت عملية تصنيعه حوالى عامين ونصف، ويبلغ عمره الافتراضى حوالى 15 عاما. وأشار التقرير إلى أن القمر الجديد يزن أربعة أطنان، ويضم القمر 38 قناة قمرية فى نطاق KU Band.

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