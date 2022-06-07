بث مباشر.. تغطية خاصة من «إكسترا نيوز» لاستعداد مصر لإطلاق نايل سات 301

جدة - نرمين السيد - وأعلن أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، انتهاء جميع الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعى المصرى الجديد نايل سات 301.

وتقدم فضائية "إكسترا نيوز" تغطية خاصة من ولاية فلوريدا الأمريكية، لاستعداد مصر النهائية لإطلاق القمر "نايل سات 301":

وأوضح أنيس، فى تصريح له، أن القمر الجديد نايل سات 301 سيتم إطلاقه غدا الأربعاء فى الخامسة و3 دقائق بتوقيت فلوريدا الأمريكية، الحادية عشر وثلاث دقائق ليلا بتوقيت القاهرة، ومن المقرر إطلاق القمر على الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس.

وأوضح رئيس الرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أن القمر الجديد سيكون البديل لقمر نايل سات 201 الذى سينتهى عمره الافتراضى فى 2028، كما سيمتلك العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التى تمكنه من مواصلة المنافسة فى منطقة البث.

كما أن نايل سات 301 سيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية فى القمر الحالى 201، وسيتوسع القمر فى نطاق تغطيته، فبالإضافة للمناطق التى يغطيها القمر الحالى سيتم تغطية دول جنوب القارة الإفريقية إضافة إلى دول حوض نهر النيل، لتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية ويواكب توجهات القيادة السياسية فى تعميق العلاقات المصرية الإفريقية.