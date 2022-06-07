القائم بعمل وزير الصحة : السيسى أعطى دفعة قوية لـ«مؤتمر صحة إفريقيا»

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل كلمته، وجه الوزير الشكر للواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وجميع القائمين على هذا الحدث، لما بذلوه من جهد فى تنظيم المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى الأول.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد على الدفعة القوية التى حظى بها المؤتمر بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إطار دعمه دول القارة الإفريقية.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير أعرب عن سعادته بنجاح هذا المؤتمر المهم، والذى تشارك فيه المجتمع الطبى والأكاديمى، حيث أكد الوزير أنه لأول مرة، يتم ربط الإمكانيات الصحية فى قارة أفريقيا ببعضها البعض.

وأوضح أن الوزير أشار إلى القوة العلمية التى حظى بها المؤتمر، والذى شارك فيه نخبة من علماء المجال الطبى، سواء من داخل مصر أو خارجها، لافتًا إلى أن المؤتمر سلط الضوء على قدرات مصر الهائلة خاصة على المستوى الطبى.

وتابع : " أن الوزير أكد أهمية المؤتمر فى تعريف الوفود من مختلف دول العالم، بما تمتلكه مصر من منشآت صحية هائلة ومتطورة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى التى تعمل فى مجالات الأدوية والأجهزة الطبية بمصر، وذلك من خلال زيارة الوفود لتلك المنشآت خلال فعاليات المؤتمر".

وفى هذا الصدد، أشار إلى أن الوزير أعلن موعد انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر "صحة إفريقيا"، والذى سيوافق يوم الثامن من شهر يونيو لعام 2023.

يذكر أن المؤتمر عُقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة".