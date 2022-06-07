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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /702796/عدلي-القيعي-عبد-الله-السعيد-ضعف-أمام-فلوس-الزمالك-ورمضان-صبحي-هو-من-قرر-الرحيل

عقب المهندس عدلي القيعي، مدير التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي، على ما يتردد حوله أنه كان يخطف اللاعبين الكبار من الأندية بغرض تجميدهم قائلا إن هذا كلام فارغ ومضحك لأن الأهلي كان مثله مثل أي نادي لديه قائمة محكومة بعدد لاعبين، إلى جانب أنه لا يخطف لاعبين بل يدفع عائد مادي كبير يساعد الأندية على الاستمرارية، والإسماعيلي خير دليل، "بصوا على اللاعيبة اللي خدناها من الإسماعيلي عملت إيه نجحت وكسرت الدنيا ازاي".

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وأضاف "القيعي"، خلال استضافته في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن كل اللاعبين الذين جاءوا الأهلي يلعبون برغبتهم وهم من يُعرضون على النادي الأهلي وليس العكس، ولا يوجد لاعب في مصر لم يُعرض على الأهلي، "هو أنا هجيب لاعيبة غصب عنها".

وعن قصة ضم عبد الله السعيد للفريق، قال إن عبد الله السعيد كان واحد من الصفقات القوية للأهلي، وحصل تواصل بين رئيس الأهلي والإسماعيلي من أجل حسم الصفقة، موضحا أن رحيله عن صفوف الأهلي بسبب أنه تلقى عرضا ماليا لم يستطع رفضه ولكن ما أحزن المسؤولين منه أنه لم يخبر النادي برغبته في الرحيل.

عدلي القيعي: عبد الله السعيد ضعف قدام أموال الزمالك

وواصل: "عبد الله السعيد لقى قدامه 40 مليون جنيه في شنطة، طبيعي جدا يضعف قدام فلوس الزمالك، 40 مليون وقتها أمر صعب رفضه"، مشيرا إلى أن شريف إكرامي هو من اختار الرحيل عن الفريق، ورمضان صبحي رفض الاستمرار مع الأهلي وهو الآخر تعرض لإغراء لم يستطع مقاومته.

ورفض “القيعي” الرد على إمكانية عودة رمضان صبحي للأهلي من جديد: “إجابة السؤال ده مش عندي، اسألوا رمضان نفسه”.