رسائل تطمينية من وزير التموين بـ  ندوة مستقبل وطن بشأن استقرار أسعار السلع الأساسية فى مصر"صور"

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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /702795/رسائل-تطمينية-من-وزير-التموين-بـ -ندوة-مستقبل-وطن-بشأن-استقرار-أسعار-السلع-الأساسية-فى-مصرصور

ممثل الأغلبية يشكر الرئيس السيسى على جهوده فى توفير الاحتياطى اللازم من السلع الأساسية..ويشيد بأداء وزير التموين

موقفنا المتوازن من الحرب الروسية الأوكرانية ساعدنا على تنوع مصادر الاستيراد وخاصة القمح

لاقلق على أسعار الزيت ..ومن العام القادم سندخل فى توريد الأرز من الفلاح زى القمح حفاظا على الأسعار

رفضنا العنف مع من قام بتخزين الأرز العام الجارى.. ولجئنا للاستيراد بواقع 50 ألف طن لضبط الأسعار

سنحقق الاكتفاء الذاتى من السكر ..وسنصدر فى أوقات قادمة بعد عمل ودخول مصنع المنيا لحيز الشغل

توريد القمح مستمر والمنيا من أكثر المحافظات توريدا.وأى حد هيخزن القمح مش هيعرف يبعيه خارج الحكومة

نطالب بإعادة النظر بقانون الجمعيات التعاونية..وفى كل دول الخارج هى الأساس فى كل التعاملات التجارية

لا إضافة جديد للمواليد ببطاقات التموين باستثناء الفئات الأكثر احتياجا..ونتعامل مع كل السيناريوهات للأزمة الإقتصادية

ممثل الأغلبية يشكر الرئيس السيسى على جهوده فى توفير الاحتياطى اللازم من السلع الأساسية..ويشيد بأداء وزير التموين

نواب وقيادات مستقبل وطن يطالبون وزير التموين بخطة واضحة لدعم الأمن الغذائى فى مصر وعودة مستودعات الدقيق فى الأرياف

نواب مستقبل وطن يثيرون ملف رفض الحكومة لشحنة قمح من الهند .ويؤكدون: التحديات المستمرة تتطلب جهود متواصلة

مطالبات بأن يكون أسعار القمح مقارب من الأسعار العالمية والنواب.. يؤكدون:" نسب التفاوت لابد أن تكون متقاربة"

وجه د. على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدة رسائل تطمينية بشأن وجود السلع الاستراتيجية فى مصر، حيث وجود مخزون احتياطى من القمح لمدة 6شهور، مع استقرار أسعار الزيت فى مصر رغم إرتفاع أسعاره فى الخارج، مشيرا إلى أن المخزون المصرى من الزيت يتجاوز الـ 5شهور ويقارب من الـ 6شهور قائلا:" وضع مصر فى الزيت رغم إرتفاع أسعاره بالخارج ممتاز جدا".

دوت الخليج

جاء ذلك فى ندوة حوارية بالأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك فى ضوء التواصل المباشر ما بين الحكومة وأعضاء الحزب ونوابه وقياداته وأبناءه بمختلف محافظات مصر، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بأن يكون المخزون الاحتياطى من السلع الأساسية لا يقل عن 6شهور بعد ما كان فى الماضى يتم بما لا يقل عن 3شهور وهذا التوجيه يتم تنفيذه بكافة الإطارات الخاصة بالاحتياطى بكافة السلع.

وأكد على أنه بشأن الزيت واستقرار أوضاعه يوجد لدينا فى مصر صناعة تكرير زيت هائلة جدا، إلا أنه لا يوجد لدينا زراعة محاصيل زيتية، وتم من العام الماضى عمل زراعات تعاقدية بواقع 100 ألف فدان عباد، و250 ألف فول صويا، مشيرا إلى التوسع فى رزاعة الفول الصويا يوزان وضع زراعة الأرز فى مصر خاصة أن العائد قريب جدا ومن ثم سيتم العمل على التوسع فى هذه الزراعة يخدم الدورة الزراعية.

وانتقل وزير التموين للحديث بشأن أوضاع الأرز فى مصر، مؤكدا على أنه لم يتدخل بطريقة عنيفة مع من قام بتخزين الأرز حتى ارتفع سعره شعير حتى 9 آلاف جنيه، وتم الاتجاه نحو الاستيراد من الخارج بما يقرب من 50 ألف طن لتحقيق التوازن فى السوق وضبط الأرز، ورفضنا أن نتدخل بالتسعير الإجبارى خاصة أننا فى نهاية الموسم ويتبقى شهرين فقط ومن ثم لجئنا إلى الاستيراد لضبط السوق وسيصل إلى مصر فى نهاية الشهر الجارى

ولفت إلى أنه أمام هذه التصرفات سنكون من العام القادم جزء من تحصيل الأرز من المواطنين مثل ما يحدث فى القمح ومثلما كان يحدث فى الأرز فى الماضى قائلا:" من العام العام القادم .. التموين هتدخل شارية الشعير ونضرب فى مضاربنا ..زى القمح ..ولن تتكرر مثل هذه الأزمات مع أسعار الأرز".

وبشأن السكر قال وزير التموين :" لدينا 89%من الاكتفاء الذاتى من القصب والبنجر"، وبعمل مصنع غرب غرب المنيا، سنكون أمام محاولات للتصدير للخارج قائلا:"مصر لديها اكتفاء ذاتى من السكر وهنقدر نصدر فى بعض الأوقات قريبا"، متطرقا أيضا فى رسائله التطمينية بشأن اللحوم والأسماك مؤكدا على أننا وصلنا لتصدير بعض أنواع الأسماك كما أنه لدينا مخزون جيد من اللحوم مع قدوم عيد الأضحى المبارك.

كما تطرق وزير التموين بشأن أوضاع توزيع التموين من خلال مشروع جمعيتى، مؤكدا على أنه فخور بهذا المشروع، متطرقا أيضا إلى المطالبات الخاصة بتحديد الأسعار للسلع، مؤكدا على أن هذه الفلسفة انتهت ولم يعد موجود مؤكدا على أنه لا يستطيع تحديد الأسعار إلا عندما ينتج أكثر من 80%من هذه السلعة، مشيرا إلى أن تحقيق التوازن فى السوق ضرورة مهمة مع تقوية الدور الرقابى من الأجهزة الرقابية وهو ما يحقق ضبط الأسعار.

وعبر وزير التموين عن فخره بكونه جزء من حكومة المهندس مصطفى مدبولى وموقفها من الحرب الروسية الأوركرانية مؤكدا على أنه رغم كل هذه التحديات مصادر الاستيراد فى مصر بالنسبة للقمح وغيرها من السلع تنوعت كثيرا مشيرا إلى أن توزان العلاقات ساعد فى تنوع المصادر كثير مع كل الدول.

وأكد على أنه يناشد الجميع بضرورة توريد القمح المحلى خاصة أم كثير لم يورد حتى الآن وخاصة المساحات الصغيرة قائلا:" لسه فى موسم القمح شغال ...واللى لسه لم يورد يورد من فضلكم...لا تبخلوا علينا"، مشيرا إلى أن قرار إلزام التوريد سيتم تفعيله بكل الصور ، مؤكدا على أن القرار سيتم تنفيذه حتى الموسم القادم بمعنى أنه لم يتم توقف الأمر بنهاية الموسم الحالى فى أغسطس المقبل قائلا" اللى عايز يخزن القمح لبعد الموسم مش هيعرف يبعيه خارج الحكومة..لازم الكل يورد...وكل ما نورد المحلى هنقلل المستورد".

من جانبه وجه النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الشكر على عرض وزير التموين مؤكدا على أن جهود الوزارة فى الفترة الأخيرة مقدرة ود. على مصيلحى له باع كبير جدا فى الوزارة، وهو الأمر الذى اتفق معه النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، مؤكدا على أن د. على مصيلحى مهندس فى الملف ورأينا فى الماضى حجم المشاكل التى كانت تصاحب أداء وزارة التموين، متسائلا عن الموعد الذى سنكون أمامه بشأن التعاون بين وزارة الزراعة والتموين بشأن الزراعات ومساحات الأراضى التى يتم زراعتها فى مصر، متسائلا أيضا عن دور الجمعية الزراعية فى التوعية بشأن توريد القمح من الفلاحين خاصة أننا لدينا نحو 7آلاف جمعية ومن ثم كان لابد أن نكون أمام مراكز تجميع فى كل الجمعيات الزراعية.

من جانبه قال د.محمد شوقى، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أننا بصدد أزمة مستمرة بشأن حرب روسيا وأوكرانيا، ولابد أن نأخذ بالنا من ذلك، ومن ثم التوقف أمام التوقيت الخاص بالانتهاء ليس فى محله، بجانب ذلك أيضا ملف التغير المناخى، وهو أمر يؤكد على أن تحدى هذا الملف مستمر لفترة ليست كبيره، مشيرا إلى أن أمام حديث الوزير اليوم نطمئن كثيرا بشأن الأوضاع خاصة أن المواطن لا يرى إلا الأسعار التى تتزايد ولا يرى أبعاد الصورة بشكل متكامل، ومن ثم استمرار التحدي يتطلب مواصلة فى الجهد المستمر، كما أننا لابد أن نكون أمام خطة محكمة بشأن الأمن الغذائى بشكل مستمر، كما تسائل عن حقيقة ما صدر من معلومات بأن الحكومة رفضت شحنة القمح الهندية بسبب ما شابها من مخالفات.

من جانبه وجه النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن سؤال للوزير بشأن إمكانية عودة مستودعات الدقيق مرة أخرى وخاصة فى الأرياف الحريصين على الحصول على الدقيق وليس الخبز، فيما تدخل النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتأكيد على أهمية أن نتحول من الاستيراد ويكون لدينا كل الاحتياجات، متسائلا على حقيقة وجود نظام جديد لتوزيع الخبز فى مصر، فيما تحدث النائب محمد طايع، عضو مجلس النواب، عن موقف محافظة قنا من توريد القمح مؤكدا على أن المحافظة هى الأقل لأن بها نسبة الزراعة أقل والفدان خارج الزمام لا يتعدى الـ 2أردب فى وقت الحكومة تطالب كل فدان 12 أردب، فيما قرر د. على مصيلحى وزير التموين الرد على هذه الجزئية دون الانتظار للانتهاء من كل التساؤلات مؤكدا على أنه لا يوجد أى غرض من الحكومة لعقاب أى مواطن وفى حالة أسباب منطقية لعدم التوريد تدرس الحكومة هذه الأسباب بشكل واضح.قائلا:" أنا بقول من مقر حزب مستقبل وطن ..ليس لدينا أى غرض فى عقاب أى مواطن لايورد القمح سوى المصلحة العامة".

وتحدث النائب حسام العمدة، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن ببنى سويف، بشأن أهمية تحديد الاحتياجات وربطها بالزراعة فى ظل غياب قواعد البيانات، متسائلا عن الوقت الذى سنكون بشأنه أمام تكامل مع دول أخرى بشأن الزراعة، فيما تدخل النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وعضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، بشأن نسبة سوهاج من التوريد فى القمح مؤكدا على أن هذا الملف يحتاج لمراجعة ومتابعة دقيقة فى ضوء المحاضر التى يتم تحريرها للمواطنين فى سوهاج وكل محافظات مصر.

وعقب د. على مصيلحى، وزير التموين على تساؤلات النواب وقيادات الحزب بتأكيده، على أن أى تصريح جديد لبناء المخابز يكون فى المناطق الجديدة فقط، مشيرا إلى أن مستودعات الدقيق كانت معمولة للسيدات الأرامل فقط وذلك ردا على مطالبات نواب الجيزة ، مشيرا إلى أنه فى سوهاج يعانى من تفعيل المستودعات والجميع يطالب بمخابز، مؤكدا على أنه يتمنى وجود المستودعات الخاصة بالدقيق ولكن فى مواجهتها الكل يطالب بمخابز مشيرا إلى أن الوضع إذا كان يسمح فى الجيزة بعمل مستودعات دقيقة فيتم تفعيلهم بدون أى إشكالية مع مراعاة الوضع فى وجود المخابز.

وبشأن التنسيق بين الزراعة والتموين فى الخريطة الزراعية أكد أهمية ذلك ويتم العمل بشأنه بصوره فعالة وهو ما حدث مؤخرا بشأن الأسعار للسلع الاستراتجية بالتعاون مع مجلس النواب، معلنا عن الاستجابة عن مطالبات شباب الحزب بشأن تعاون حزب مستقبل وطن مع الحكومة بشأن ملفات وزارة التموين خاصة أن مستقبل وطن متواجد فى كل المحافظات، مؤكدا على أنه بشأن توريد القمح والنسب للأراضى سيتم التعامل مع هذا الملف بأنه سيتم التعلم من كل أخطاء الموسم الحالى لنكون أمام موسم أفضل فى العام القادم، مطالبة بضرورة إعادة تفعيل الجمعيات التعاونية فى مصر وضرورة إعادة مراجعة أوضاع القانون الخاص بالتعاوينات فى مصر.

وبشأن ملف بطاقات التموين قال وزير التموين:"كنا بعافية كبيرة فى هذا الملف وحدث جهد كبير فى التنقية"، مشيرا إلى أننا اليوم فى مرحلة ضبط ممتازة وخاصة بعد تسجيل الرقم القومى، مشيرا إلى أنه لا يوجد إضافة للمواليد ببطاقات التموين باستثناء الفئات الأكثر احتياجا وأيضا

واختتم اللقاء النائب أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية، موجها الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده فى دعم ملف الأمن الغذائى وتوفير الاحتياطى اللازم من السلع واستثاء السلع الاساسية من الإجراءات البنكية التى تم إتخاذها مؤخرا.

ممثل الأغلبية يشكر الرئيس السيسى على جهوده فى توفير الاحتياطى اللازم من السلع الأساسية..ويشيد بأداء وزير التموين