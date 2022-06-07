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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /702794/Vodafone-فودافون-توفر-خصم-50-على-راوتر-الانترنت-المنزلي

أعلنت شركة Vodafoneفودافون عن توفير خصم 50% على خدمات الراوتر والإنترنت المنزلي بناءً على تساؤلات عملاء Vodafone فودافون عن الانترنت بعد تأكيد رأي الكثيرون على زيادة السرعة عنه، ويرصد دوت الخليج عروض فودافون على الانترنت المنزلي.

عروض فودافون على الانترنت قالت شركة فودافون عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "استمتع بخصم 50 % راوتر الانترنت المنزلي بدون خط ارضي وكمان ممكن تقسط السعر بعد الخصم لحد 12 شهر بدون فوائد". فودافون يمكن معرفة أقرب فرع من فروع فودافون أو الاشتراك من هنـــــــــــــــا رقم خدمة عملاء فودافون للإنترنت الأرضي - يمكن التواصل من أي رقم فودافون من خلال 2828. - أو من أي خط هاتف محمول علي الرقم التالي: 022529828.

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