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القاهرة في الثلاثاء 7 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /702793/بسبب-مشاكل-أسرية-مصرع-طفل-بالمنوفية-بعد-تناوله-حبة-الغلة-السامة

لقى طالب بقرية بي العرب التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مصرعه، إثر تناوله حبة الغلة السامة وعلى الفور تم نقله إلى مستشفي الباجور، وفشل المحاولات الطبية، وتم تحويله الى مركز السموم التابع لمستشفيات جامعة المنوفية، وتوفي بداخل المركز بعد تدهور حالته الصحية.

دوت الخليج

وكان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد باستقبال بلاغ من المستشفى الجامعي، بوصول طالب يدعي مصطفي كامل يبلغ 16 عام مصاب بحالة تسمم بسبب تناول حبة الغلة، محولا من المستشفى العام بالباجور، وتم محاولات إسعافه وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، ولكن تدهورت حالته الصحية وتوفي على إثر إصابته بالتسمم.

خلافات أسرية بين المتوفي وأسرته

وبالانتقال والفحص من قبل النيابة تبين وجود خلافات أسرية بين الفقيد وأسرته، تسببت في إقدامه على تناول حبة الغلة وهو الأمر الذي أكده والده المرافق له، وتم تحرير محضر بالحادث حمل رقم 4210 إداري المركز لعام 2022، وذلك بعد إرفاق التقرير الطبي عن الحالة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي قررت التصريح بدفن جثمان الطالب وتسليمه لوالده.

وفي سياق أخر شهدت قرية عرب الرمل التابعة لمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية وفاة طالبة ثانوى إثر وصلة تعذيب على يد والدتها وخالها، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن المنوفية، القبض على سيدة وشقيقها بتهمة قتل ابنتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أكد مصدر طبي أن مستشفي بنها الجامعي استقبل الطالبة شهد محمد حلمي تبلغ 17 عام وحالتها غير مستقرة بسبب تعرضها لوصلة ضرب وتعذيب على يد والدتها وشقيق والدتها، مشيرا أنه تم عمل العديد من المحاولات لإنقاذ الفتاة ولكن أمر الله نفذ وتوفيت بداخل المستشفي، وتم عرضها على الطب الشرعي الذي أكد تعرضها للضرب والتعذيب، وتم استخراج تصريح الدفن.

المتوفية على جسدها آثار تعذيب

وكان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من العميد يوسف فخير مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بوفاة طالبة بداخل مستشفى بنها الجامعي مقيمة قرية عرب الرمل التابعة لمركز شرطة قويسنا، وعليها آثار تعذيب وعلى الفور تم انتقال قوة أمنية من مركز الشرطة لبدء التحقيقات في هذه الواقعة، ومعرفة سبب الوفاة.

القبض على والدتها وخالها

وبالانتقال والفحص تبين لرئيس مباحث مركز شرطة قويسنا المقدم محمد عبد الصمد بمصرع الطالبة شهد المقيمة بقرية عرب الرمل بسبب تعذيب وضرب والدتها، وبسؤال والدتها أقرت بقيامها هي وشقيقها بضربها حتى أصابها الإعياء وتم نقلها إلى المستشفى وتوفيت بداخل المستشفي، وتم القبض على الوالدة وشقيقها، وما زالت النيابة تستكمل التحقيقات.